Granița României, zona apropiată de bombardamentele Rusiei în Ucraina, va fi apărată de dronele lansate de Kremlin cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultimă generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO, după incidentele din ultimele luni.



Un sistem MEROPS a ajuns în România și în această perioadă este testat, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia.

Ce este MEROPS, Sistem Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă

Pe ințelesul tuturor, este un dispozitiv care folosește inteligență artificială și o mulțime de senzori și sisteme de detecție de ultimă generație. Operează în orice condiții, chiar pe ploaie, ninsoare sau ceață. Sistemul inteligent are o cameră termică, una de zi și alta de noapte. Adică poate detecta dronele care intră în România 24 de ore din 24. MEROPS dispune de o capacitate de analiză avansată a imaginilor și poate lua decizii rapide. De asemenea poate urmări simultan una sau mai multe ținte. Sistemul doar detectează dronele, de neutralizare se vor ocupa alte sisteme. El poate fi instalat pe camioane militare, drone sau elicoptere.

De ce avem nevoie de acest sistem?

Armata Română are nevoie de MEROPS pentru că radarele militare performante detectează eficient țintele mari, care se află la plus 100 de metri altitudine. Dronele Rusiei uneori de dimensiuni mici și zboară jos, pot fi confundate ușor cu păsări sau vegetație și trec, așa cum se spune, „pe sub radar”. În România au intrat peste 15 drone de la începutul războiului în zona Deltei Dunării.

Editor : B.E.