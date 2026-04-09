Ce este „slopaganda”. Cum și de ce SUA și Iranul inundă spațiul virtual cu conținut viral generat de AI

La începutul lunii martie, la o săptămână după primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, Casa Albă publica un videoclip în care imaginile reale ale atacurilor americane erau intercalate cu fragmente din filme, seriale TV, jocuri video și anime populare. Iranul și simpatizanții săi au răspuns inundând rețelele sociale cu imagini de război învechite, pretins a fi din conflictul actual, alături de conținut generat de AI care descrie atacuri asupra Tel Avivului și bazelor americane din Golful Persic. Bine ați venit în lumea „slopagandei”.

La sfârșitul anului trecut, un articol publicat în jurnalul Filisofiska Notiser introducea un termen proaspăt inventat - slopaganda - care face referire la conținut de proastă calitate generat de inteligența artificială (AI), care servește scopurilor propagandistice.

Termenul este obținut prin combinarea cuvintelor „slop” (mizerie, gunoi, nămol - engl.) și „propaganda”.

Prin propagandă se înțelege comunicarea menită să manipuleze convingerile, emoțiile, atenția, memoria și alte procese cognitive și afective pentru a atinge scopuri politice.

Adăugați inteligența artificială generativă și rezultatul este „slopaganda”, scriu doi dintre autorii acestui termen într-un articol publicat în The Conversation.

Mark Alfano, profesor asociat de filosofie la Universitatea Macquarie, și Michał Klincewicz, profesor asistent în cadrul departamentului de științe cognitive computationale al Universității din Tilburg, remarcă că, într-un interval scurt de timp, situația slopagandei a devenit mult mai gravă decât s-ar fi așteptat cineva.

Ascensiunea slopagandei

În octombrie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip generat de AI în care apărea pilotând un avion de vânătoare, purtând o coroană și aruncând cu materii fecale asupra protestatarilor americani.

Tot el a postat un videoclip generat tot cu ajutorul AI, în care își imagina biblioteca prezidențială ca un zgârie-nori enorm și strident, dotat cu un lift auriu.

Mai recent, clipuri video virale, create, se pare, de o echipă de iranieni, îi înfățișează pe Donald Trump, Jeffrey Epstein, Satana, Benjamin Netanyahu, Pete Hegseth, Ayatollah Khamenei și alții sub formă de figurine Lego.

Slopaganda cu tematică Lego, creată în Iran, este doar un exemplu proaspăt. Materialul nu se rezumă doar la videoclipuri. Poate fi vorba și de imagini, text sau orice altceva poate genera inteligența artificială.

Cum trece slopaganda de apărarea noastră

Care este scopul acestei slopagande?

În primul rând, prin expunerea repetată atât în mass-media tradițională, cât și în cea socială, slopaganda poate penetra apărarea noastră mentală obișnuită.

Funcționează atunci când atrage atenția, captivează emoțional – de obicei într-un mod negativ – și este livrată unui public distras, cum ar fi oamenii care fac scrolling pe rețelele sociale sau trec de la un tab la altul.

În al doilea rând, este o modalitate foarte eficientă de a dilua mediul epistemic – lumea a ceea ce credem că știm – cu falsuri și jumătăți de adevăr.

Așa cum au susținut filosofii, ChatGPT și alte instrumente generative de AI pot fi mașini de prostit, în sensul unui conținut care nu ține cont de adevăr.

Slopaganda poate fi înțeleasă ca un tip special de nonsens generat de AI, dar caracteristicile sale unice devin mai clare când ne uităm la utilizarea sa în campanii precum videoclipurile iraniene cu Lego, potrivit autorilor articolului din The Conversation.

Acestea nu sunt doar nonsensuri. Nimeni nu este indus în eroare să creadă că Trump chiar poate pilota un avion F-16 și poate arunca fecale din el. Nimeni nu crede că figurinele de plastic Lego cu Trump sunt în cârdășie cu o figurină de plastic a lui Satan.

În loc să vizeze acuratețea, slopaganda este expresivă și emblematică pentru sentimente și emoții și are scopul de a crea o asociere. Legăturile intenționate sunt de genul: Satana este asociat cu Trump, în timp ce Statele Unite sunt asociate cu răul și așa mai departe.

Ce înseamnă slopaganda pentru adevărul comun

Un al treilea aspect este că o parte din slopaganda este într-adevăr înșelătoare. Acest lucru se poate întâmpla în mod intenționat sau pentru că o glumă sau o provocare iese din contextul în care a fost concepută și este interpretată greșit ca fiind serioasă – un fenomen pe care cercetătorii îl numesc „prăbușirea contextului”.

Slopaganda înșelătoare, inclusiv deepfake-urile, poate fi generată rapid în timpul conflictelor, crizelor și situațiilor de urgență, când oamenii au nevoie de informații, dar sursele autorizate sunt rare.

Odată ce informațiile înșelătoare sau o anumită asociere intră în mintea cuiva, cu greu mai pot fi scoase de acolo. Deoarece slopaganda poate ajunge la un public uriaș, chiar și un efect înșelător minor asupra populației generale poate avea consecințe semnificative.

Actorii statali, corporațiile și persoanele fizice pot influența potențial convingerile și deciziile grupurilor, inclusiv rezultatele alegerilor, mișcările de protest sau sentimentul general față de un război nepopular.

În al patrulea rând, răspândirea slopagandei ne poate face să punem la îndoială orice altceva. Oamenii vor deveni, fără îndoială, mai pricepuți în a identifica acest tip de conținut, dar vor fi totodată mai predispuși să confunde conținutul autentic cu „slop”. Ca urmare, încrederea publicului în persoanele și instituțiile cu adevărat demne de încredere ar putea, de asemenea, să scadă.

Când se întâmplă acest lucru, efectul general va fi probabil o scădere generală a încrederii publicului în persoanele și instituțiile cu adevărat demne de încredere, ceea ce va duce la un fel de îndoială nihilistă cu privire la posibilitatea de a ști cu adevărat ceva.

Când este dificil sau imposibil să identifici surse de încredere, poți alege să crezi orice îți pare reconfortant, revigorant sau revoltător. În societățile din ce în ce mai polarizate, care se confruntă cu crize economice, politice, militare și de mediu interconectate, prăbușirea surselor comune de adevăr nu va face decât să înrăutățească lucrurile, mai anticipează articolul The Conversation.

3 moduri de a preveni „slopagandapocalipsa”

Ce se poate face în legătură cu valul de slopaganda? The Conversation propune intervenții la trei niveluri diferite.

În primul rând, oamenii pot dobândi mai multe cunoștințe digitale, de exemplu căutând indicii care trădează prezența AI în texte, imagini și videoclipuri.

De asemenea, pot învăța să verifice sursele, în loc să se limiteze la a arunca o privire rapidă asupra titlurilor și a altor conținuturi, precum și să blocheze sursele care răspândesc în mod sistematic slopaganda, în loc să încerce să evalueze fiecare element de conținut în mod izolat.

Acest lucru îi va ajuta să evite să cadă pradă slopagandei, continuând să aibă încredere în surse autentice de știri și alte informații.

În al doilea rând, industria și autoritățile de reglementare pot implementa soluții tehnologice pentru a marca conținutul generat de AI. Este posibil ca unele conținuturi să trebuiască chiar eliminate de pe platformele unde oamenii văd știri și alte informații importante.

În al treilea rând, marile companii de tehnologie, precum OpenAI, Google și X, pot fi trase la răspundere pentru ceea ce au creat, potrivit The Conversation.

Acest lucru s-ar putea realiza prin impozitare și alte intervenții menite să finanțeze atât eforturile de reglementare, cât și educația în domeniul alfabetizării digitale.

Editor : B.P.