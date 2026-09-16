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Ce faci când omul de lângă tine se prăbușește? Bucureștenii au învățat cum pot salva o viață, în doar câteva minute

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IMG_2044 Articol susținut de Groupama
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Un om cade lângă tine. Pentru câteva secunde, nimeni nu se mișcă. Apoi apare întrebarea: „Ce fac acum?”. Răspunsul poate face diferența dintre panică și o intervenție care poate salva o viață.

Luni, 14 septembrie, bucureștenii care au trecut prin pasajul din Piața Universității au avut ocazia să afle ce pot face în primele minute ale unei situații de urgență.

Între orele 16:00 și 20:00, trecătorii s-au oprit pentru demonstrații practice și au învățat că atunci când apare o urgență, nu trebuie să fii medic pentru a putea ajuta. Trebuie doar să știi care este primul gest corect. Acțiunea a făcut parte din programul „Salvatorii de Vieți”, derulat de Groupama în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, și a marcat Ziua Mondială a Primului Ajutor.

Unul din cinci români s-a aflat deja în fața unei urgențe. Doar 17% consideră că ar ști să intervină corect

Situațiile în care primul ajutor poate fi necesar nu sunt deloc atât de rare. Potrivit unui studiu național realizat în iunie 2026, unul din cinci români spune că a fost martor la o situație de urgență în care era nevoie de primul ajutor. Și, deși aproape oricine își dorește să poată ajuta, cei mai mulți nu se simt pregătiți să o facă: 82% dintre români declară că sunt nesiguri sau că nu au cunoștințele necesare pentru a acorda corect primul ajutor. Mai mult, doar 18% dintre cei chestionați au urmat vreodată un curs de prim ajutor, iar pentru mulți dintre cei care au făcut-o au trecut deja ani de la instruire. Asta înseamnă că, într-un moment critic, lângă o persoană care are nevoie de ajutor s-ar putea afla cineva care vrea să intervină, dar nu știe cum.

În pasajul de la Piața Universității, voluntarii Fundației pentru SMURD, DSU și ISU București-Ilfov au transformat teoria în exercițiu practic

Participanții au aflat cum trebuie să reacționeze atunci când o persoană suferă un stop cardio-respirator, cum se efectuează resuscitarea cardio-pulmonară și cum poate fi utilizat un defibrilator automat. Au fost explicate, de asemenea, tehnici de intervenție în cazul înecului, inclusiv manevra Heimlich, dar și lucrurile esențiale pe care ar trebui să le conțină un rucsac de supraviețuire pentru situații neprevăzute sau dezastre naturale.

Pentru cei mai mulți, poate părea că sunt informații pe care „ar trebui să le știm”. În realitate, primul ajutor este o abilitate care se învață și, mai ales, se exersează. Pentru că atunci când cineva se prăbușește în fața ta, nu mai ai timp să cauți pe internet ce trebuie făcut. Ai nevoie să știi.

Georgiana Miron, Groupama: “Nu trebuie să fii salvator profesionist ca să faci diferența”

Pentru Groupama, obiectivul programului este ca acordarea primul ajutor să devină o abilitate cât mai accesibilă, pe care oamenii să o poată folosi atunci când contează cu adevarat. “Într-o situație de urgență, primele secunde pot fi copleșitoare. Îți este teamă să nu faci ceva greșit și, uneori, tocmai această teamă te face să nu intervii. Prin Salvatorii de Vieți vrem să schimbăm acest lucru: să le oferim oamenilor cunoștințele și încrederea de care au nevoie pentru a face primul pas. Pentru că nu trebuie să fii medic sau salvator profesionist ca să ajuți. Trebuie să fii acolo, să știi ce ai de făcut și să ai curajul să începi”, spune Georgiana Miron, Director Marketing, Comunicare și Servicii Clienți Groupama.

Ce faci dacă vezi pe cineva care are nevoie de ajutor?

În primul rând, verifică dacă locul este sigur pentru tine și pentru victimă. Un salvator care se expune unui pericol nu poate ajuta eficient. Apoi, sună la 112 și spune cât mai clar ce s-a întâmplat și unde te afli. Dacă persoana nu respiră, începe resuscitarea urmând indicațiile dispecerului. Dacă în apropiere există un defibrilator automat, acesta poate fi folosit conform instrucțiunilor aparatului și indicațiilor primite prin 112. Și poate cel mai important: nu rămâne spectator doar pentru că ți-e teamă că ai putea greși. Într-o urgență, timpul contează. Iar un om care știe ce are de făcut poate transforma o situație în care toți privesc neputincioși într-una cu final fericit..

Aproape 17.000 de români au învățat deja să fie „Salvatori de Vieți”

Programul „Salvatorii de Vieți”își propune să ducă informațiile despre primul ajutor cât mai aproape de oameni și să îi încurajeze să intervină corect în primele minute ale unei urgențe. Până acum, aproape 17.000 de români au participat la program și au învățat tehnici de intervenție rapidă. În cadrul campaniei sunt organizate cursuri gratuite de prim ajutor în mai multe localități din țară. Pentru că o urgență nu vine cu avertisment. Nu își alege momentul. Și nu ține cont dacă lângă victimă se află un medic, un pompier sau pur și simplu un trecător. Dar acel trecător poate fi persoana care face diferența.

Un accident se poate întâmpla oricând, oricui. Așa că trebuie să putem conta pe oricine.

Cei care vor să învețe tehnici de prim ajutor și să afle când au loc următoarele cursuri gratuite pot consulta calendarul și se pot înscrie pe salvatoriidevieti.groupama.ro.

Editor : A.D.V.

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