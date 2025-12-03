Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marți seară, la Digi24, despre amenințările pe față lansate de președintele rus Vladimir Putin la adresa statelor europene, că acestea „arată cât se poate clar că ne aflăm într-o zonă de răspântie”. Fostul consilier prezidențial pentru apărare națională a explicat strategia Rusiei în negocierile pentru pace.

„Ar trebui menționat că această retorică este uzuală comună din partea Moscovei. Acum președintele Federației Ruse a anunțat-o public. Dar acesta era limbajul. În momentul în care acordurile din Normandia nu au fost înțelese foarte bine de Federația Rusă s-a intrat în această retorică. Bilateralele acelea la mesele lungi pe care le vedeam la televizor conțineau acest tip de amenințare. Deci faptul că în acest moment dorește să comunice public acest tip de adresare la un moment în care se dorește pacea, arată cât se poate de clar faptul că într-adevăr ne aflăm într-o zonă de răspântie”, a declarat Cristian Diaconescu, întrebat despre amenințarea fără precedent pe care Putin a lansat-o la adresa statelor europene.

„De ce cred că a adresat un astfel de limbaj diferit de cel de întâmpinare a delegației americane? Pentru că se pare că cele 28 de puncte convenite la un moment dat ar fi fost satisfăcătoare din foarte multe perspective. Și aici aș adăuga la ceea ce se știe public o serie de elemente care într-o formă sau alta sunt constrângătoare și pentru Federația Rusă și pentru Ucraina.

Pentru Federația Rusă se pare că 4 ani de sancțiuni încep să-și arate efectele. Se duc spre o inflație de 20-25%, fondul suveran de investiții în apărare se pare că este epuizat, iar adăugarea sancțiunilor pentru cele două mari companii petroliere, Lukoil și Rosneft, reprezintă un moment extrem de complicat în ceea ce privește resursa pentru a întreține acest război.

Sigur că și de partea ucraineană sunt probleme, de la mobilizare până la cazul de corupție de la Kiev. Presiunea, deci este foarte mare, un anume tip de compromis care ar fi încărcat responsabilitatea părții ucrainene, prin acordul sau prin acel document în 28 de puncte, oarecum ar fi fost satisfăcător pentru Federația Rusă, deoarece permitea președintelui Putin să se întoarcă acasă cu cuvântul victorie”, adaugă fostul ministru de Externe.

Strategia Rusiei în negocierile pentru pace

Despre liniile roșii trasate de Putin privind negocierile de pace, Cristian Diaconescu a spus: „Din aprilie 2025, când au început tatonările mai puțin publice, dar extrem de intense, în legătură cu găsirea unei căi pentru a opri războiul, practic, solicitările Federației Ruse au rămas aceleași. Nu există niciun fel de pas înapoi. Din acest punct de vedere, partea agresată, ucrainenii, sunt puși în situația de a face compromisurile necesare pentru ca violența să se oprească, ceea ce reprezintă un paradox.

Dreptul internațional este trecut în planul doi. În egală măsură, arhitectura de securitate dintr-o lume multilaterală devine o lume multipolară. Toate aceste elemente ar presupune un anume tip de cedare, nu numai în legătură cu ucrainenii, dar și în ceea ce privește europeni și în ceea ce privește relația transatlantică, mult dincolo de așteptările oricărui șef de stat, de așteptările oricărui popor. Este imposibil, de exemplu, să cedezi teritorii pur și simplu, printr-o decizie, la o masă semnată pe un bilețel. Deci, din acest punct de vedere, situația este extrem de complicată”.

El a explicat și care ar putea fi de fapt strategia președintelui rus.

„Sigur că pot exista tehnici la acest tip de negociere ancoră pe care îl promovează Federația Rusă. Am negociat și eu cu ei, știu cam care e negocierea. (Ce este negocierea ancoră? - n.r. ) Escaladez pentru a dezescalada. În ce sens? Fac un interviu de angajare la dumneavoastră și știu că valoarea mea este de 1.000 lei salariu, dar îmi doresc să lucrez. Dumneavoastră îmi oferiți 100 lei salariu. Până la urmă, în urma negocierii, ajungem la 500 lei salariu și eu sunt satisfăcut, pentru că am complinit pe de o parte și necesarul de resurse, pe de altă parte și ideea de a găsi un compromis. Dar compromisul este de partea mea”, a spus Diaconescu.

Cu alte cuvinte, Putin exagerează atât de mult cu amenințările astfel încât orice fel de înțelegere ulterioară să pară că e un câștig pentru ambele părți. Asta este tehnica rușilor, spune fostul ministru de Externe.

Marți, Putin a amenințat pe față statele europene, spunând că acestea vor fi distruse, dacă „ar începe un război cu Rusia”.

În timpul unei conferințe de presă, dictatorul de la Kremlin a declarat: „Dacă Europa vrea brusc să înceapă un război cu noi și chiar începe unul, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu cine să negociem. În ceea ce privește Ucraina, acționăm chirurgical, cu prudență. Acesta nu este un război în sensul direct, modern al cuvântului.”

„Dar dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a subliniat liderul rus.

