Ce înseamnă includerea filmului lui Mungiu pe lista proiectelor strategice pentru susţinerea la Oscar. Explicația ministrului Culturii

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a explicat, pentru Digi24, ce înseamnă includerea filmul Fjord, al lui Cristian Mungiu, câştigător al Palme d’Or, pe lista proiectelor culturale strategice în vederea susţinerii producţiei în competiţia pentru premiile Oscar. Anunțul ministrului vine după ce regizorul Cristian Mungiu a cerut duminică, la revenirea cu trofeul Palme d'Or în România, o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului, în special prin finanțarea promovării internaționale a producțiilor românești.

„Conform legii, proiectele strategice în domeniul culturii se aprobă printr-un ordin de ministru și se finanțează în temeiul ordonanței 51 din 98. Includerea pe această listă creează premisele ca, în condițiile legii, să se depună un proiect și să primească finanțare. În concret, conform regulilor prin gala Premiilor Oscar, în vară cândva, începe înscrierea pentru diversele filme, dar în cazul nostru, filmul Fjord, de exemplu, este selectat automat datorită premiului luat la Cannes. În același timp, este vorba de o situație în care cinematografia românească în ultimii 30 de ani nu a prea beneficiat de o susținere consacrată în aceste competiții pentru Gala Oscar.

Ceea ce am propus eu este foarte simplu. Prin includerea, prin completarea ordinului emis în martie pentru anul în curs, creăm cadrul regulamentar pentru ca solicitanții, în primul rând producătorul filmului, dar și Centrul Național al Cinematografiei, să poată apela pentru o susținere financiară, fie din bugetul Ministerului Culturii, care în prezent nu este acoperitor. Dar având în vedere că vorbim de semestrul doi al anului în curs, când începe efectiva campanie, practic în trimestrul patru al anului 2026, eu am convingerea că odată făcut acest pas, completarea ordinului cu susținerea cinematografiei românești în campaniile necesare și recomandabile pentru Gala Premiilor Oscar, inclusiv filmul Fjord, să creăm un instrument care până acum n-a existat,” a explicat Demeter Andras Istvan.

Ministrul Culturii a precizat că încă nu se poate vorbi despre ce sume ar putea fi acordate.

„Nu putem în momentul de față discuta despre sume. De regulă, dacă ne documentăm un pic, putem afla că toate producțiile care intră au fost selectate automat pe baza unui drept câștigat ca premiul Palme d'Or sau sunt pur și simplu nominalizări ale unor țări. Și aici o paranteză, în România e posibil să mai existe și nominalizarea Centrului Național al Cinematografiei, de ce nu, să existe și o înscriere a unei producții de animație în competiția de anul viitor. Deci, în momentul în care aceste nominalizări, aceste înscrieri parcurg etapele pregătitoare și se ajunge la lista finală a participării românești în această competiție, din acel moment trebuie să existe un cadru instituționalizat, ceea ce propun eu acuma să fie instituit, pentru ca, pe baza solicitării de finanțare, să poată exista temeiul de finanțare”, a adăugat ministrul Culturii.

Regizorul român Cristian Mungiu a intrat sâmbătă seară în istoria cinematografiei europene, după ce a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul „Fjord”. Este pentru a doua oară când cineastul român obține cel mai prestigios trofeu acordat pe Croazetă, o performanță extrem de rară în lumea filmului.

În filmul „Fjord”, cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă. Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa. „Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

Primul mare triumf al lui Cristian Mungiu la Cannes a venit în 2007, când filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat Palme d’Or și a devenit primul - și până acum singurul - lungmetraj românesc recompensat cu marele premiu al festivalului.

Cristian Mungiu a fost deja reocompensat pentru „Fjord” cu patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

