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Video Ce instituții din România au cumpărat software-ul companiei americane despre care SUA spun că era controlată de ruși

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Foto: Profimedia
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Din articol
DNA, DIICOT și o unitate a MApN au cumpărat programul Compania se prezenta drept americană, dar era controlată de ruși Software-ul a ajuns în mai multe țări europene

Un software de criminalistică digitală folosit pentru extragerea și analizarea datelor din telefoane și calculatoare a fost cumpărat în 2026 de mai multe instituții din România. Datele din achizițiile publice arată că DNA, DIICOT și Comandamentul Apărării Cibernetice al MApN au achiziționat sau au reînnoit licențe pentru Oxygen Forensic Detective, produsul unei companii cu sediul oficial în SUA pe care procurorii americani o acuză că și-a ascuns proprietarii ruși și faptul că programul era dezvoltat în Rusia.

Digi24.ro a scris luni, 28 septembrie, citând o investigație Politico, că Oxygen Forensics ar fi fost condusă în secret din Rusia și că produsele sale au ajuns la instituții de aplicare a legii din mai multe state europene, inclusiv România.

Datele de pe platforma achizițiilor publice arată că, în țara noastră, programul a fost cumpărat de Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și o structură a Ministerului Apărării.

Oxygen Forensic Detective este un program de criminalistică digitală. Acesta le permite anchetatorilor să extragă și să analizeze mesaje, fotografii, contacte și alte informații stocate pe dispozitive ridicate în cadrul investigațiilor.

DNA, DIICOT și o unitate a MApN au cumpărat programul

DNA a atribuit în august un acord-cadru pentru subscripții și suport tehnic necesare mai multor aplicații. Unul dintre loturi este dedicat explicit produsului „Oxygen Forensics – Oxygen Forensic Detective”.

Valoarea estimată a lotului a fost de 66.300 de lei fără TVA. Contractul a fost încheiat pe 27 august cu firma românească Q-East Software, pentru 63.472,50 lei fără TVA.

În cazul DIICOT, în sistemul de achiziții publice apare reînnoirea unei licențe Oxygen Forensic Detective în valoare de 75.651,84 lei. Licența este valabilă pentru perioada noiembrie 2026–noiembrie 2029.

Programul a fost cumpărat și de UM 02499 București, structură din cadrul Ministerului Apărării identificată drept Comandamentul Apărării Cibernetice. Instituția a achiziționat în august, pentru 107.725,73 lei, o „soluție avansată de extragere a datelor din dispozitive mobile”, identificată în documentele achiziției drept Oxygen Forensic Detective.

Compania se prezenta drept americană, dar era controlată de ruși

Oxygen Forensics se prezenta drept o companie americană independentă, cu sediul în Virginia. Departamentul de Justiție al SUA susține însă că firma era deținută și controlată, printr-o companie-holding din Cipru, de cinci cetățeni ruși.

Software-ul ar fi fost scris și administrat de o echipă aflată în Rusia, sub coordonarea lui Oleg Sergheevici Davydov. Directorul general al Oxygen Forensics, Lee Reiber, și Davydov au fost arestați și sunt acuzați de conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice.

Potrivit procurorilor, aceștia ar fi ascuns de instituțiile americane adevărata structură de proprietate a companiei și locul în care era dezvoltat programul. După extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei în 2022, proprietarii ruși ar fi fost eliminați din documentele publice ale firmei, însă ar fi continuat să ia deciziile importante și să controleze conturile companiei.

Aceiași cinci cetățeni ruși controlau și compania MKO Systems din Moscova, cunoscută anterior sub numele Oxygen Software. Firma vindea aceeași tehnologie de bază unor instituții din Rusia, printre care Serviciul Federal de Securitate – FSB, Comitetul de Investigații și Ministerul rus de Interne.

Departamentul de Justiție a precizat însă că plângerea penală nu susține că software-ul conținea cod malițios sau că ar fi fost folosit pentru accesarea neautorizată a sistemelor ori a datelor clienților. Acuzațiile nu au fost încă dovedite în instanță, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

În cadrul anchetei, autoritățile americane au confiscat conturi bancare ale companiei, 57 de domenii și alte elemente de infrastructură cibernetică. Site-ul Oxygen Forensics a fost, de asemenea, preluat de guvernul SUA.

Software-ul a ajuns în mai multe țări europene

Potrivit investigației Politico, produsele Oxygen Forensics au fost cumpărate sau utilizate și de instituții din Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Compania a apărut și în două proiecte europene referitoare la colectarea și analizarea probelor digitale.

Proiectul EVIDENCE a primit peste 1,9 milioane de euro din fonduri europene în perioada 2014-2016 și a inclus Oxygen Forensics printre companiile consultate cu privire la gestionarea și schimbul de probe digitale.

Un alt proiect, INSPECTr, finanțat cu aproximativ 7 milioane de euro prin programul Orizont 2020, a dezvoltat instrumente prin care polițiile europene puteau centraliza și analiza date extrase cu ajutorul mai multor programe, inclusiv Oxygen Forensic Detective.

Comisia Europeană a precizat că firma nu a fost membră a consorțiilor care au derulat cele două proiecte și nu a primit finanțare europeană în cadrul acestora. Ambele proiecte au început înaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, însă INSPECTr a continuat să funcționeze până în 2023.

Editor : A.D.

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