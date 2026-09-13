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Ce lucrări au fost făcute la Pasajul Basarab după 15 ani fără intervenții. Cifrele anunțate de Primăria Capitalei

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pasajul basarab
Foto: Facebook/Primăria Capitalei
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Primăria Bucureşti anunţă, duminică seară, că se continuă lucrările la Pasajul Basarab, care s-a degradat după 15 ani fără nico intervenţie. Au fost curăţate, reparate şi protejate cu vopsele speciale suprafeţe aproape trei ori mai mari decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului.

„Lucrarea de la Pasajul Basarab este cu adevărat complexă! În 15 ani, fără nicio intervenţie, acesta s-a degradat mult. Îţi spunem cifrele lucrărilor, până acum. Sunt impresionante! 52.000 mp de suprafeţe de beton curăţate, reparate şi protejate cu vopsele speciale.

Este o suprafaţă de aproape trei ori mai mare decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului. 5.577 metri de fisuri în beton astupate. Înseamnă 53 de terenuri de fotbal puse cap la cap sau cât ai merge pe jos de la Piaţa Unirii până la Arcul de Triumf”, a transmis, duminică seară, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Municipalitatea prezintă şi alte cifre ale lucrărilor realizate pânăm în prezent:

  • 680 mp de perete de beton degradat decopertat şi refăcut;
  • 700 kg de plase de fier (armătură) montate în interiorul pereţilor reparaţi;
  • 37.000 mp de strat de uzură a carosabilului refăcut;
  • 135 metri de rosturi de dilataţie pe structurile pasajului înlocuite;
  • 2 km de trotuare şi borduri refăcute integral;
  • 843 m de parapeţi grei de protecţie recondiţionaţi;
  • 192 guri de scurgere de pe carosabil şi de pe calea de rulare a tramvaielor reparate;
  • 3.863 metri de sistem de preluare a apelor pluviale nou montat. Au mai rămas de făcut 1.288 de metri;
  • 5.270 mp de cale de rulare a tramvaiului curăţată;
  • 1.625 mp de longrine de fixare a şinelor de tramvaie curăţate şi reparate;
  • 350 m de plăci metalice de protecţie curăţate şi vopsite.

„Pasajul va fi ca nou la începutul anul viitor. Apoi îi facem recepţia”, anunţă Primăria Bucureşti. 

Editor : C.S.

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