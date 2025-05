Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat, joi, un bilanț privind inundațiile care au avut loc în România în ultimele zile, pe fondul ploilor și vijeliilor. Arafat a declarat că autoritățile au ridicat nivelul de alertă în mai multe județe din cauza fenomenelor meteo extreme, iar forțele de intervenție au fost redistribuite din zonele cu risc redus în cele afectate. În județele cu probleme majore s-au activat grupele operative și centrele de comandă, a precizat șeful DSU.

Raed Arafat a arătat că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis 11 avertizări generale, dintre care șapte de cod galben și patru de cod portocaliu. El precizează că ANM a emis și 72 de avertizări nowcasting, dintre care 4 de cod roșu în cinci județe, 34 de cod portocaliu în 21 de județe, iar restul fiind de cod galben.

Arafat a menționat că celelalte alerte de tip cod roșu au fost date de către Institutul de Național de Hidrologie.

„Avertizările hidrologice de imediate sau nowcasting au vizat în principal scurgeri importante de pe versant sau au vizat viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri rapide de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de pericol sau ale cotelor de apărare sau de atenție. Acestea au fost motivele pentru care s-au dat aceste coduri”, a declarat el.

„Încă de la început a fost dată dispoziția domnului prim-ministru interimar, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, către toate structurile Ministerului de Interne, să fie la nivel de alertă adecvat și să fie activate grupele operative și la nivelul IGSU, să fie comandă permanent la nivelul inspectoratului precum și la nivelul DSU-lui să avem centrul de monitorizare activ și cu personal adecvat”, a precizat el.

Măsurile luate de autorități

Raed Arafat a declarat că „s-au făcut bineînțeles un număr de manevre de forțe, două manevre de forțe principale prin care au fost alocate resurse către zonele care erau cu risc din cele care erau aflate sub cod portocaliu și, bineînțeles, pe parcurs aceste forțe au fost mișcate acolo unde era nevoie de ele, fiind aduse din zonele care sunt cu risc mai mic sau cele care erau sub nivelul sub avertizare de cod verde”.

Arafat a arătat că la nivel teritorial au fost activate „grupele operative în toate județele țării, inclusiv în București”: „Au fost activate centrele de conducere și coordonare a intervenției la nivelul a patru județe: Iași, Mureș, Prahova și Sibiu și bineînțeles, urmate de județele care au început să aibă probleme, cum ar fi de exemplu județul Covasna”.

„Totodată s-a dat dispoziția creșterii nivelului de alertă a forțelor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la nivel de alertă roșie în județul Covasna, alertă portocalie în județul Bacău și Sibiu și Arad și la nivelul de alertă albastră în județul Vrancea. Acest lucru s-a făcut pentru a asigura prezența adecvată de personal de intervenție, care este completat și cu forțele de sprijin din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau voluntari care au lucrat cu forțele noastre de intervenție”, a mai adăugat șeful DSU.

Raed Arafat a mai precizat că au fost emise 74 de mesaje RO-Alert în 25 de județe și în zone diferite, pe baza avertizărilor.

„Pentru avertizarea populației au fost întrunite în ședințe extraordinare comitetele pentru situații de urgență la nivelul a 18 județe și au fost întrunite unele comitete locale pentru situații de urgență în localități care au fost sub efectul fenomenelor meteo sau hidro. Și aici vorbim de comitetul local Boroșneul Mare din județul Covasna, unde a participat și prefectul și unde a fost luată decizi de a face două breșe”, a mai declarat Arafat.

Șeful DSU a mai adăugat: „Breșa a putut să salveze multe case. Cu siguranță însă unele case au fost afectate pentru că apa a continuat să crească și s-a deversat”.

Editor : C.S.