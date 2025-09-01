Live TV

Exclusiv Ce măsuri sunt anunțate pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii: Primăria Capitalei va decala programul angajaților

Data publicării:
mașini in trafic in bucuresti
Foto cu caracter ilustrativ: INQUAM PHOTOS - Cosmin Enache
Din articol
Primăria Capitalei schimbă programul angajaților 

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit, luni, în direct la Digi24 despre ce se va întâmpla cu traficul din București odată cu începutul noului an școlar, având în vedere și faptul că sunt peste 30 de șantiere la nivelul întregului municipiu. El a precizat că programul angajaților din Primăria Capitalei ar urma să fie decalat: „Cine poate trebuie să înceapă fie mai devreme, fie mai târziu, pentru a lăsa spațiu în trafic pentru cei care trebuie să ducă copiii la școală”.

„Încercăm să nu fim reactivi după ce începe școala și s-o luăm dinainte. (...) Ce le pot asigura bucureștenilor este că va fi un pic mai bine, pentru că am dispus ca toate șantierele care au loc în municipiul București să fie restrânse doar pe acea zonă unde se lucrează”, a declarat primarul interimar al Capitalei.

Acesta a spus că există „peste 30 de șantiere la nivelul municipiului București”: „Aici vorbim de cele pe termoficare și pe cele de tramvaie pe care le vom deschide în perioada următoare. Dar când spun un șantier, gândiți-vă că la schimbarea șinei de tramvai se restrânge șantierul doar pe acea șină de tramvai, nu mai afectează traficul. Când vorbim de șantierele pe termoficare, chiar cel de pe Kiseleff urmează să fie închis în perioada asta, până la începerea școlii”.

Bujduveanu a explicat că toate polițiile locale vor fi scoase în stradă pentru ca demersul să fie mai rapid: „Am anulat toate concediile medicale din acea săptămână și concedii care sunt în afara celor medicale. Le-am dispus să vină înapoi la muncă”.

„Trebuie să ajutăm părinții, să fluidizăm intersecțiile, nu să încurcăm, iar împreună cu Inspectoratul Școlar, mâine vorbim la Prefectură ca să creăm acele zone, chiar dacă sunt temporare, în care părinții să-și lase copiii la școală fără să afecteze traficul și să fie ajutați de către Poliția Locală în acest demers”, a mai adăugat el. 

Primăria Capitalei schimbă programul angajaților 

Primarul interimar al Capitalei a mai afirmat că pe lângă aceste demersuri, se vrea ca în toată administrația locală de la nivelul Municipiului București să fie decalat orarul de începere a serviciului. 

„Avem la nivelul Municipiului București 15.000 de angajați, care vin la diferite intervale orare.  Prin comunicare cu celelalte primării de sector și apoi, dacă acest proiect pilot arată că funcționează, cerem Guvernului României să decaleze acest orar de începere a programului în administrațiile centrale, în ministere, în toate instituțiile pe care noi le avem în București”.

„Este normal ca să creem acest beneficiu. La Primăria Municipiului București poți să-ți alegi dacă începi la ora 7:00 sau dacă începi la ora 8:00 programul”, a mai afirmat acesta. 

El a explicat că nu i se poate cere să-și schimbe programul unei persoane care are copii și trebuie să-i ducă la școală , dar că „cine poate trebuie să înceapă fie mai devreme, fie mai târziu, pentru a lăsa spațiu în trafic pentru acei oameni care pe lângă ajunsul la muncă, trebuie să lase și copilul la școală”. 

Întrebat cum se va întâmpla această decalare la Primăria Capitalei, Bujduveanu a declarat că printr-o dispoziție se „va stabili care sunt acei angajați care au copii și au obligativitatea să-i ducă la școală și cei care nu au și vor începe la un program decalat”.

Bujduveanu a spus că programul cu publicul din cadrul instituțiilor de la Primăria Capitalei nu va fi afectat de acesată schimbare. 

Primarul interimar al Capitalei a afirmat că orele de mers la muncă ar trebui să fie „cel mai devreme ora 7:00 și cel mai târziu ora 9:00”.

„Vrem analizele concrete pe numărul de participanți și din partea sectoarelor, tocmai pentru a vedea un un impact. Singura soluție este să încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun, pentru că am investit foarte mult: 100 de autobuze, 100 de trolebuze, 100 de tramvaie și acum urmează alte 250 de tramvaie moderne, reparăm șinele. Dar nu poți forța pe cineva să aleagă o alternativă. Poți să creezi o alternativă mai benefică. Până atunci ce putem face este să scoatem acele mașini din trafic care nu trebuie să se afle la acea oră în trafic”. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în...
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25%...
Ambulanta-1-scaled
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu...
Ultimele știri
Cum va fi vremea până la jumătatea lui septembrie, pe regiuni: cât va mai persista valul de căldură și când apar ploile
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza, acuză cea mai importantă asociație din lume specializată în acest domeniu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Stelian Bujduveanu.
Câți angajați din Primăria Capitalei ar pleca dacă Guvernul adoptă reducerea posturilor din administrație
fritz
Dominic Fritz mizează pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, dar nu exclude un candidat comun USR-PNL
mașini în Trafic în București.
Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși la zgomot peste limitele legale. Ce măsuri a adoptat Primăria Capitalei
livratorul asiatic agresat in bucuresti
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București asupra unui livrator străin. „Oricine ar trebui să acționeze la fel”
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Românii care nu au dreptul să se pensioneze la bătrânețe. Ei nu au nicio șansă la un trai decent
Digi FM
Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie, după ce ar fi agresat-o pe Oana Mizil, fosta iubită cu...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, actrița-emblemă a anilor '50, despre renunțarea la Hollywood, în plină glorie: "Nu a fost ca și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...