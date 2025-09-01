Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit, luni, în direct la Digi24 despre ce se va întâmpla cu traficul din București odată cu începutul noului an școlar, având în vedere și faptul că sunt peste 30 de șantiere la nivelul întregului municipiu. El a precizat că programul angajaților din Primăria Capitalei ar urma să fie decalat: „Cine poate trebuie să înceapă fie mai devreme, fie mai târziu, pentru a lăsa spațiu în trafic pentru cei care trebuie să ducă copiii la școală”.

„Încercăm să nu fim reactivi după ce începe școala și s-o luăm dinainte. (...) Ce le pot asigura bucureștenilor este că va fi un pic mai bine, pentru că am dispus ca toate șantierele care au loc în municipiul București să fie restrânse doar pe acea zonă unde se lucrează”, a declarat primarul interimar al Capitalei.

Acesta a spus că există „peste 30 de șantiere la nivelul municipiului București”: „Aici vorbim de cele pe termoficare și pe cele de tramvaie pe care le vom deschide în perioada următoare. Dar când spun un șantier, gândiți-vă că la schimbarea șinei de tramvai se restrânge șantierul doar pe acea șină de tramvai, nu mai afectează traficul. Când vorbim de șantierele pe termoficare, chiar cel de pe Kiseleff urmează să fie închis în perioada asta, până la începerea școlii”.

Bujduveanu a explicat că toate polițiile locale vor fi scoase în stradă pentru ca demersul să fie mai rapid: „Am anulat toate concediile medicale din acea săptămână și concedii care sunt în afara celor medicale. Le-am dispus să vină înapoi la muncă”.

„Trebuie să ajutăm părinții, să fluidizăm intersecțiile, nu să încurcăm, iar împreună cu Inspectoratul Școlar, mâine vorbim la Prefectură ca să creăm acele zone, chiar dacă sunt temporare, în care părinții să-și lase copiii la școală fără să afecteze traficul și să fie ajutați de către Poliția Locală în acest demers”, a mai adăugat el.

Primăria Capitalei schimbă programul angajaților

Primarul interimar al Capitalei a mai afirmat că pe lângă aceste demersuri, se vrea ca în toată administrația locală de la nivelul Municipiului București să fie decalat orarul de începere a serviciului.

„Avem la nivelul Municipiului București 15.000 de angajați, care vin la diferite intervale orare. Prin comunicare cu celelalte primării de sector și apoi, dacă acest proiect pilot arată că funcționează, cerem Guvernului României să decaleze acest orar de începere a programului în administrațiile centrale, în ministere, în toate instituțiile pe care noi le avem în București”.

„Este normal ca să creem acest beneficiu. La Primăria Municipiului București poți să-ți alegi dacă începi la ora 7:00 sau dacă începi la ora 8:00 programul”, a mai afirmat acesta.

El a explicat că nu i se poate cere să-și schimbe programul unei persoane care are copii și trebuie să-i ducă la școală , dar că „cine poate trebuie să înceapă fie mai devreme, fie mai târziu, pentru a lăsa spațiu în trafic pentru acei oameni care pe lângă ajunsul la muncă, trebuie să lase și copilul la școală”.

Întrebat cum se va întâmpla această decalare la Primăria Capitalei, Bujduveanu a declarat că printr-o dispoziție se „va stabili care sunt acei angajați care au copii și au obligativitatea să-i ducă la școală și cei care nu au și vor începe la un program decalat”.

Bujduveanu a spus că programul cu publicul din cadrul instituțiilor de la Primăria Capitalei nu va fi afectat de acesată schimbare.

Primarul interimar al Capitalei a afirmat că orele de mers la muncă ar trebui să fie „cel mai devreme ora 7:00 și cel mai târziu ora 9:00”.

„Vrem analizele concrete pe numărul de participanți și din partea sectoarelor, tocmai pentru a vedea un un impact. Singura soluție este să încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun, pentru că am investit foarte mult: 100 de autobuze, 100 de trolebuze, 100 de tramvaie și acum urmează alte 250 de tramvaie moderne, reparăm șinele. Dar nu poți forța pe cineva să aleagă o alternativă. Poți să creezi o alternativă mai benefică. Până atunci ce putem face este să scoatem acele mașini din trafic care nu trebuie să se afle la acea oră în trafic”.

Editor : C.S.