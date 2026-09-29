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Ce măsuri vor fi luate în cazul arderilor ilegale de deşeuri în Sinteşti. Nu a fost instituită starea de alertă

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Descinderi la Sintesti
Descinderi la Sintesti ale Garzii de Mediu, Politiei si Jandarmeriei, fiind vizati cei care ard ilegal deseuri, in Sintesti, Ilfov, joi 12 noiembrie 2020. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov (CJSU) a dispus o serie de măsuri, printre care se află verificarea gestionării şi depozitării deşeurilor, a activităţilor care pot genera incendii sau poluarea mediului, analiza impactului asupra sănătăţii populaţiei, intensificarea acţiunilor de prevenire şi monitorizarea zonelor în care se produc în mod repetat incendii sau arderi necontrolate.

Decizia a fost luată în contextul solicitării ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, privind declararea stării de alertă, în urma situaţiei generate de transportul şi eliminarea ilegală a deşeurilor, inclusiv prin incendiere, în zona Sinteşti din comuna Vidra.

Prefectura Ilfov a precizat, într-o postare pe Facebook, că luni, la sediul instituţiei, a avut loc o şedinţă extraordinară a CJSU, condusă de prefectul Simona Neculae, la care au participat prefectul municipiului Bucureşti, Andrei Nistor, şi ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Instituţia Prefectului - Judeţul Ilfov precizează că declararea stării de alertă nu poate fi dispusă în afara condiţiilor şi procedurii prevăzute de lege. O asemenea măsură trebuie fundamentată pe analiza factorilor de risc şi pe datele furnizate de instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiei”, a transmis Prefectura Ilfov.

În urma analizei situaţiei, CJSU Ilfov a adoptat Hotărârea nr. 9/28.09.2026, prin care a dispus constituirea unui grup de lucru, coordonat de Instituţia Prefectului - Judeţul Ilfov, şi aplicarea unor măsuri concrete: verificarea gestionării şi depozitării deşeurilor, controlul rutelor de transport şi al documentelor de însoţire, verificarea activităţilor care pot genera incendii sau poluarea mediului, analiza impactului asupra sănătăţii populaţiei, intensificarea acţiunilor de prevenire şi monitorizarea zonelor în care se produc în mod repetat incendii sau arderi necontrolate.

Prefectura Ilfov va monitoriza permanent evoluţia situaţiei din zona Sinteşti şi rezultatele măsurilor dispuse.

Orice măsură suplimentară, inclusiv declararea stării de alertă, va putea fi analizată şi adoptată numai în condiţiile legii, pe baza datelor obiective şi a evaluării factorilor de risc, a mai arătat Prefectura Ilfov.

Editor : A.P.

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