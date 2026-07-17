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Ce notează Nicușor Dan în agenda care îl însoțește în vizitele oficiale: „Mai desenează și copiii prin ea”

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Nicușor Dan, la expoziția „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la Muzeul Național de Istorie a României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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În trenul special care îl aducea înapoi de la Kiev, Nicușor Dan a vorbit într-un interviu pentru Observator despre securitate, războiul din Ucraina sau relația cu Volodimir Zelenski, dar și despre un obiect discret care îl însoțește permanent: un carnețel cu notițe, care conține teme de politică externă, angajamente asumate în vizitele oficiale și desene făcute de copiii săi.

Șeful statului a dezvăluit că, după întâlnirile și discuțiile de la Kiev, a plecat cu agenda mai încărcată decât la sosire. „Am încărcat niște lucruri în acest carnețel”, a spus Nicușor Dan, în timp ce ținea în față agenda care l-a însoțit pe parcursul vizitei. Așezată pe masă, peste un bilet de tren păstrat ca amintire, aceasta pare să fie unul dintre instrumentele de lucru preferate ale președintelui.

Despre biletul aflat dedesubt, Nicușor Dan a povestit că l-a primit de la căile ferate ucrainene, împreună cu un cadou simbolic. „Biletul este o amintire de la căile ferate. Mi l-au dat așa. Știți că mi-au făcut cadou cei de la Căile Ferate Ucrainene un pachețel de ciocolate mici și fiecărei ciocolate îi corespunde un tren, iar în viitorul pachet de ciocolată va fi și trenul nostru, Prietenia București-Kiev”, a explicat acesta.

În paginile agendei nu se regăsesc însă doar impresii de călătorie. Președintele a lăsat să se înțeleagă că acolo ajung și teme de politică externă, angajamente asumate în întâlnirile cu liderii regionali și subiecte care trebuie urmărite după întoarcerea în țară. Referindu-se la discuțiile purtate la Kiev, Nicușor Dan a explicat că și-a notat inclusiv teme legate de cooperarea cu Serbia.

„Am avut sesiunea asta plenară cu mai mulți lideri, am avut cele două bilaterale cu Serbia și ne-am angajat, pentru că e important și pentru influența României în regiune, și pentru o reunificare pașnică a Europei, să colaborăm cu Serbia, să avem niște rute de transport și niște conexiuni de energie. Astea sunt lucrurile pe care le-am bifat și am promis că dăm un răspuns, ca să vedem cum ne coordonăm în câteva săptămâni”, a declarat președintele.

Întrebat direct ce conține agenda sa, Nicușor Dan a spus: „E un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu”.

Carnețelul este, de altfel, aproape de final. Președintele a dezvăluit că l-a început pe 18 martie 2026 și că folosește aproximativ trei astfel de agende pe an. Printre notițe despre securitate, infrastructură, energie sau relații diplomatice își găsesc locul și desenele făcute de cei mici.

„Asta pot să vă arăt. Am început-o pe 18 martie 2026 și e aproape de final. Bine, mai desenează și copiii prin ea. Am cam trei pe an”, a povestit Nicușor Dan.

După ce și-a cumpărat singur o astfel de agendă, producătorul a observat că este folosită de președinte și a decis să îi trimită mai multe exemplare la Palatul Cotroceni.

„Mi-am cumpărat una și apoi firma de unde mi-am cumpărat-o mi-a trimis o cutie la Cotroceni. Mi-a spus foarte frumos: «Am văzut că le folosiți. Cadou din partea noastră»”, a relatat Nicușor Dan.

Editor : M.I.

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