Ce părere au românii despre „umbrela nucleară” a lui Macron și găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul țării (sondaj)

În contextul discuțiilor despre extinderea „umbrelei nucleare” a Franței în Europa, un sondaj INSCOP arată că o mai mare proporție a românilor s-ar opune unei astfel de decizii. În același timp, majoritatea cetățenilor intervievați spun că nu sunt de acord cu găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul României.

Opinii pro - 39,3%, opinii contra - 51%

Un procent de 22,2% dintre români ar fi de total de acord ca România să participe la un astfel de proiect european, 17,1% mai degrabă de acord, 13,8% mai degrabă împotrivă, în timp ce 37,2% ar fi total împotrivă. 9% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0,7% nu răspund.

Sunt de acord într-o proporție mai mare decât restul populației cu acest proiect european inițiat de Franța: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Dezacordul apare într-un procent mai mare decât media în rândul: votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani și al locuitorilor din urbanul mic.

Găzduirea de arme nucleare franceze

Întrebați în ce măsură sunt de acord sau nu cu găzduirea de arme nucleare franceze, pe teritoriul României, 12.6% dintre participanții la sondaj sunt total de acord. 12.1% sunt mai degrabă de acord, 16% mai degrabă împotriva, iar 52.9% total împotriva. 5.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu răspund.

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București sunt de acord într-un procent mai mare decât restul populației cu găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul României. Se înregistrează un nivel mai ridicat de dezacord comparativ cu restul populației în rândul: votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație medie.

Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a inclus două valuri de culegere, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul fiecărui eșantion fiind de 1100 de persoane. Eșantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

VIDEO Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României

Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană. Rezultatele unui sondaj INSCOP

