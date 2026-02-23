Live TV

Ce pedeapsă a primit bărbatul din judeţul Iaşi care şi-a atacat fosta soţie cu un ciocan şi apoi i-a dat foc

barbat cu mainile prinse in catuse
Foto: GettyImages
Cum s-a petrecut fapta

Bărbatul din judeţul Iaşi judecat pentru că şi-a atacat, anul trecut, fosta soţie cu ciocanul şi apoi a turnat benzină pe ea şi i-a dat foc în faţa blocului în care locuia femeia a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor calificat.

Dusă în stare foarte gravă la spital, femeia a murit la mai puţin de o săptămână de la eveniment.

Bărbatul era recidivist şi fusese eliberat din închisoare cu trei luni înainte de termen, unde s-a aflat tot pentru agresarea fostei soţii.

Decizia Tribunalului Iaşi nu este definitivă, putând fi contestată în zece zile de la comunicare.

Cum s-a petrecut fapta

În dimineaţa de 14 aprilie 2025, Andrei Beucă şi-a aşteptat fosta soţie în faţa blocului în care locuia aceasta, a lovit-o de nenumărate ori cu ciocanul în cap, a turnat apoi benzină peste ea şi i-a dat foc, după care i-a luat poşeta în care avea telefonul mobil şi mai multe obiecte personale.

Ulterior, bărbatul a fost găsit de poliţişti într-un cimitir din municipiul Iaşi. Întrucât era într-o stare avansată de ebrietate, el a fost dus mai întâi la Spitalul „Sfântul Spiridon” şi abia apoi la audieri.

El le-a declarat jurnaliştilor la vremea respectivă că a vrut să îşi omoare soţia, dar că nu ştie dacă aceasta a murit. Bărbatul ieşise recent din închisoare, unde, potrivit uor surse, ar fi premeditat fapta la care fusese condamnat tot după ce îşi călcase în picioare fosta soţie într-un bar din localitate. Beucă fusese eliberat condiţionat, cu trei luni înainte de termen, în condiţiile în care instanţa superioară îi micşorase pedeapsa dată iniţial în prima instanţă.

Daniela Boghiu, fosta soţie a lui Andrei Beucă, a fost transportată în stare foarte gravă la spital, cu multiple fracturi la nivelul feţei, un traumatism complex şi cu arsuri pe 80 la sută din suprafaţa corpului, diagnosticul medicilor fiind „extrem de rezervat”. Femeia a murit la spital la mai puţin de o săptămână de la eveniment.

 

Editor : Sebastian Eduard

