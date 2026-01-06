Live TV

Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă susținută la sfârșitul summitului Coaliției de Voință care a avut loc la Paris, ce presupun garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică și în ce fel vor contribui statele europene, inclusiv România, dar și Statele Unite ale Americii.

Președintele României a explicat că planul este împărțit pe mai multe paliere.

„Pe de o parte, este împărțit pe așa-numiți patru piloni, care sunt, pe de o parte: echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene. Pe de altă parte, pentru fiecare - aer, apă, terestru - există un mecanism de răspuns

Nicușor Dan a precizat că pentru fiecare dintre acești piloni există o națiune-lider, care coordonează eforturilor tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta.

„De exemplu, pe partea de maritim, știți că România, împreună cu Turcia și Bulgaria, face o deminare în apele Mării Negre și această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai explicat că există un mecanism de răspuns și este foarte important că Statele Unite fac parte din el.

„Un mecanism de răspuns în care, în linii mari, primele 24 de ore este Ucraina, 48 de ore forțele europene sau ale Coaliției de Voință și 72 de ore un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul ăsta este structurat, iar monitorizarea păcii este coordonată de Statele Unite

În ceea ce privește Marea Neagră, președintele a afirmat că regiunea a fost evocată în cadrul reuniunii, ca fiind parte importantă din securitatea europeană.

Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare

