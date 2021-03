Ce riscă sindicaliștii de la metrou? Prefectul capitalei: De la 7:20 tot încerc să iau legătura. Deocamdată nu am cererile lor

Alin Stoica, prefectul capitalei, a declarat vineri că încearcă de ore bune să ia legătura cu sindicaliștii care protestează la metrou de la primele ore ale dimineții, dar fără succes și a convocat o ședință de negociere. „Deocamdată nu am cererile, după ce le am pot să le răspund”, a spus el.

„Reprezentanții protestatarilor refuză discuția”, a spus prefectul capitalei, precizând că a convocat o ședință de dialog, la ora 13:30, cu sindicatele de la Metrorex, CNSLR Frăția și directorul Metrorex.

El a menționat că protestatarii din subteran „vor să discute doar cu directorul Metrorex”.

„Îngrijorarea mea principală este că efectele acestui protest se răsfrâng asupra asupra tuturor. Am văzut aglomerație, s-a întâmplat invers la ce încercăm noi să facem, să decongestionăm zonele. I-am invitat, au refuzat dialogul”, a mai spus Alin Stoica.

„Atât Poliția și Jandarmeria au în vedere măsuri ferme, plecând de la faptul că nu ai voie să ai o demonstrație cu mai mult de 100 de persoane, purtarea măștii, pe legea dialogului social - că s-a declanșat o grevă fără respectarea unei treimi din capacitate pentru o companie de interes național. Aceste lucruri se cercetează și dacă au și o latură penală, desigur, se vor face demersurile necesare”, a declarat prefectul capitalei.

„Măsurile ferme sunt legate de stabilirea contravenției și eventualelor fapte penale care se petrec în aceste momente. (...) Fiecare persoană care încalcă legea va fi sancționată”, a mai spus prefectul capitalei.

„Începând cu ora 7:20 am încercat să iau legătura cu sindicatele și CNSLR Frăția, nu răspunde nimeni. Deocamdată nu am cererile, după ce le am pot să le răspund”, a completat el.

Potrivit prefectului, Jandarmeria a estimat că „sute de mii” de călători au fost afectați.

Editor : G.C.