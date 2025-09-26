Live TV

Ce sancțiuni au fost aplicate după moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Măsurile anunțate de Ministerul Sănătății

Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Ministerul Sănătăţii a anunţat, vineri, sancţiunile aplicate de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, după apariţia unui focar de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens, în urma căruia au murit șase copii. 

Astfel, până în prezent, au fost aplicate următoarele sancţiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi:

  • epidemiologul spitalului a fost amendat cu suma 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale;
  • medicul ATI a primit o amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor;
  • unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor.

La nivelul instituţiei s-au dispus:

  • suspendarea internărilor în secţia ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secţiei şi a vizitatorilor/aparţinătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;
  • utilizarea echipamentului de protecţie şi igiena adecvată a mâinilor personalului medical;
  • continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secţia ATI şi intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;
  • repetarea probei de apă potabilă din reţea, sală cateter;
  • suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcţie de rezultatele obţinute, conforme sau neconforme;
  • testarea în continuare a materialelor sterile achiziţionate din afara unităţii sanitare şi utilizarea mănuşilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

„Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi. Controlul este în desfăşurare, revenim cu detalii", afirmă Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă. 

