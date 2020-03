Ce scuze folosesc pietonii prinși traversând neregulamentar. "Vin de la doctor și nu văd. Am zis să ies mai repede"

A fost avalanșă de amenzi pentru pietonii inconștienți din București. Polițiștii Brigăzii Rutiere au mers în zonele cu risc crescut de accidente și i-au sancționat pe pietonii care nu au folosit trecerea pentru a traversa.

Acțiunea a avut un rol de creștere a siguranței rutiere. Anul trecut, aproape o treime dintre accidentele grave s-au produs din cauza pietonilor.

Polițist: Ati fost sancționată contravențional pentru faptul că ați traversat drumul public printr-un loc nepermis. Data viitoare am rugămintea să respectați regulile de circulație. După 3 ore de razie, s-au dat 363 de amenzi în valoare de 39.000 de lei. Pietonii au avut tot felul de scuze pentru faptul că nu au trecut pe o trecere de pietoni.

Femeie: Vin de la doctor și nu văd. Mi-a pus Atropină de aia în ochi. Am zis să trec, să ies mai repede, unde să mă grăbesc?

Femeie: Nu am știut. Mereu am trecut pe aici și nimeni nu mi-a zis. Am stat să văd dacă vin mașini și cu asta basta.

Reporter: Unde vă grăbeați?

Femeie: La Bucur să mă întâlnesc cu fata, să cumpăr ceva de 8 martie. Amendați-mă de ziua mea, așa.

Femeie: Trebuie să merg acasă, pleacă nora la serviciu și rămân copiii singuri.

Reporter :Nu v-a fost frică?

Femeie: Trec de atâția ani.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: În general, pe o porțiune de pe Șoseaua Colentina, mulți pietoni obișnuiesc să traverseze neregulamentar între stație și trotuar. Mulți s-au oprit când au zărit poliția. Ei riscă amenzi între 290 și 435 lei pentru nerespectarea regulilor de circulație.

Persoanele care trec des prin zonă spun că au fost martore la multe accidente. Șoferii se plâng că trebuie să fie foarte precauți, din cauza pietonilor neatenți.

Taximetrist: Majoritatea accidentelor sunt aiurea din cauza pietonilor, care traversează cum vor. Poate o să se trezească și ei la realitate, pentru că viața are prioritate. E roșu și ei trec câte 30-40 odată.

Șofer: Nu e vina lor, ci a miliției. Pe ei nu-i amendează nimeni. (...)

Reporter: Ce faceți ca să nu aveți accident când trec pietoni?

Șofer: Păstrezi distanța, mergi încet, cu ochii-n 4, după semne și pietoni, nu după domnișoare blonde și frumoase.

Politiștii au împărțit pliante, pentru a-i educa pe pietoni. Potrivit polițiștilor din Brigada Rutieră, pietonii dintr-un anumit grup de vârstă sunt mult mai expuși la accidente.

Andra Arsintescu, Brigada Rutieră: S-a observat că 50% din persoane au peste 60 de ani. Sunt cele mai expuse la evenimente rutiere grave. Starea de sănătate poate fi agravată în evenimentul rutier.

Anul trecut, 199 accidente grave din București s-au produs din vina pietonilor, fiind soldate cu 25 de persoane decedate și 176 rănite grav. Pe raza sectorului 1 s-au înregistrat cele mai multe accidente în care victimele au fost pietonii. Cele mai multe evenimente rutiere de acest fel s-au produs luni, miercuri și joi.

