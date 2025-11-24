Live TV

Exclusiv Ce se întâmplă cu celelalte pensii speciale. Tanczos Barna: „Nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați”

Tanczos Barna. FOTO: Inquam Photos/ Sabin Cîrstoveanu

După proiectul privind pensiile magistraților, Tanczos Barna consideră că trebuie găsită o soluție și în cazul celorlalte pensii speciale. Totuși, vicepremierul a subliniat, la Digi24, că acest lucru „nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați”.

„Normal este ca toate aceste categorii să fie tratate la fel. Dacă modificăm la magistrați, normal este să găsim o soluție și cu celelalte sisteme. Nu s-a discutat în momentul de față atât de detaliat.

N-aș vrea să mă hazardez. Vă pot spune că nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați”, a afirmat Tanczos Barna.

În cadrul aceleiași apariții în studioul Digi24, vicepremierul a confirmat că data-limită la care trebuie trimise către Bruxelles modificările legii pensionării magistraților, 28 noiembrie, există și nu este doar o invenție a guvernului cum afirmase vicepreședintele CSM.

„Este în pericol ziua de 28 sau mai precis banii, cele 230 de milioane de euro. Suntem foarte aproape de acea acel termen limită și nu avem nicio șansă ca legea să apară în monitorul oficial până atunci, ceea ce înseamnă că va fi o interpretare a regulii și a sancțiunii din partea Comisiei Europene. Dacă o să vadă angajamentul ferm și ulterior apare în monitor o asemenea prevedere legală, mai avem o șansă, teoretică, dar practic avem acest risc real de a pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni care vin gratis. Și în spatele acestei sume sunt zeci, sute, poate mii de proiecte mici pentru spitale, școli, UAT-uri, primării, universități, ministere. Banii care ar trebui ar fi trebuit să intre în economia națională și care ar fi trebuit să finanțeze asemenea proiecte”.

Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile magistraților

Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari rămân doar cu 15% din pensie

