După explozia care a distrus mai multe etaje ale unui bloc din Rahova, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, în direct la Digi24, că Primăria face o analiză juridică a fiecărui apartament. Verificările urmăresc să stabilească situația locuințelor cumpărate prin credit ipotecar, asigurate sau înscrise în cadastru, pentru ca raportul final să determine ce soluții pot fi oferite proprietarilor rămași fără case.

Primarul interimar al Capitalei a explicat că autoritățile au gândit un plan etapizat pentru locuitorii din blocul afectat, în funcție de situația fiecărei familii.

„Sunt două lucruri diferite. Noi am pregătit, pentru situația de avarie, un plan în care toți cei aproximativ 400 de locuitori din zonă să fie sprijiniți, având în vedere că nu știam inițial care este gravitatea situației și cum arată expertiza pentru celelalte scări. Am oferit 1.500 de lei familiilor care, în acest moment, nu au mai putut intra în imobil și au nevoie de sprijin pentru întreținere, iar pentru plata chiriilor vorbim despre o altă hotărâre, o decizie separată, care a fost deja aprobată și va fi susținută de Primăria Capitalei, independent de această sumă acordată în prima fază”, a spus Stelian Bujduveanu.

El a precizat că în paralel se lucrează la o analiză detaliată a situației juridice a blocului, în colaborare cu Oficiul de Cadastru.

„Duminică am petrecut ore întregi la Primărie împreună cu experții și cu reprezentanții Oficiului de Cadastru. Facem o analiză juridică a întregului imobil, de la apartament la apartament, pentru a vedea câte dintre locuințe au asigurare, câte au cadastru, câte au ipotecă. Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua privind ce facem mai departe, după ce punem în siguranță imobilul”, a explicat primarul interimar al Capitalei.

Stelian Bujduveanu a subliniat că, potrivit expertizei tehnice, nu există risc major pentru celelalte scări ale blocului, ci doar pentru cea în care s-a produs explozia.

