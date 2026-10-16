Ce se întâmplă cu marinarii salvați de pe nava lovită în Marea Neagră. 7 membri ai echipajului sunt încă dispăruți

Continuă căutarea marinarilor dispăruți de pe nava care ar fi fost atacată de trei drone în Marea Neagră, miercuri dimineața. La bord erau 12 membri ai echipajului, însă doar cinci au fost găsiți în viață și transportați la Spitalul Județean Constanța.

Operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți au fost reluate în această dimineață, de la ora 8:00. Este vorba despre o navă a ISU Constanța, o navă multirol care a plecat în zona în care, ieri, în Marea Neagră, o navă comercială sub pavilion San Marino a fost atacată cu trei drone, așa cum susțin marinarii supraviețuitori.

În continuare, șapte persoane sunt date dispărute după acest incident grav care s-a petrecut la 13 mile marine în largul Mării Negre.

De asemenea, cinci marinari au fost transportați ieri la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Între timp, patru dintre ei au fost externați și o singură persoană a rămas internată în stare stabilă.

Cei patru marinari care au ieșit din spital au fost cazați într-un hotel din Constanța și urmează să fie repatriați.

Autoritățile din România au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în largul Mării Negre.

Editor : M.B.