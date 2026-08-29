Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează dreptul de urmaș

Pensia pe care o persoană o primea înainte de deces nu se transferă automat soțului supraviețuitor, chiar dacă acesta nu are venituri sau încasează o sumă mai mică. În schimb, partenerul rămas în viață poate solicita pensie de urmaș, dacă îndeplinește condițiile legale. Cuantumul se stabilește în funcție de drepturile susținătorului decedat și de numărul beneficiarilor, iar cel care are deja o pensie proprie poate alege varianta mai avantajoasă.

Prevederile legale urmăresc să asigure continuitatea sprijinului financiar pentru membrii familiei, însă acordarea acestuia depinde de situația concretă analizată de autorități.

Ce se întâmplă cu pensia după decesul titularului

Dreptul la pensie are caracter personal și încetează în cazul decesului beneficiarului. Prin urmare, suma aflată în plată nu este moștenită și nici nu continuă să fie virată integral soției. Protecția financiară acordată familiei se realizează printr-un mecanism distinct, denumit pensie de urmaș.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, acest drept se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea, la momentul respectiv, condițiile necesare pentru obținerea unei pensii.

Faptul că soțul încasa o sumă mai mare nu îi permite soției să preia automat venitul acestuia. Casa teritorială de pensii verifică mai întâi dacă solicitanta se încadrează în situațiile prevăzute de lege, după care stabilește cuantumul cuvenit.

Câți bani poate primi soția din pensia soțului decedat

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual, în funcție de numărul persoanelor îndreptățite. Pentru un singur urmaș, procentul este de 50%, în cazul a doi beneficiari ajunge la 75%, iar pentru trei sau mai mulți se acordă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii.

Procentele de 75% și 100% nu reprezintă sume acordate separat fiecărei persoane, ci cuantumul total stabilit în raport cu numărul celor care îndeplinesc condițiile. Atunci când componența beneficiarilor se modifică, drepturile sunt recalculate.

În cazul unui pensionar pentru limită de vârstă, pensia de urmaș se determină în raport cu dreptul aflat în plată sau cu cel la care susținătorul ar fi fost îndreptățit. Dacă decesul a survenit înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, calculul se realizează, în condițiile legii, pornind de la pensia de invaliditate de gradul I la care persoana avea sau ar fi avut dreptul.

Astfel, dacă baza luată în calcul corespunde unei pensii de 4.000 de lei, iar soția este singurul urmaș eligibil, cuantumul rezultat ar fi, în principiu, de 2.000 de lei. Exemplul este orientativ, deoarece valoarea exactă se stabilește de casa teritorială de pensii în funcție de datele din dosar.

Poate soția să rămână doar cu pensia soțului?

Soția nu poate păstra întreaga pensie a persoanei decedate. Chiar dacă nu are un venit propriu sau încasează o sumă mai mică, aceasta poate primi numai pensia de urmaș calculată potrivit regulilor aplicabile.

Confuzia apare frecvent în cazul familiilor în care diferența dintre veniturile celor doi parteneri era considerabilă. După deces, comparația nu se face însă între pensia proprie a femeii și suma integrală încasată anterior de soț, ci între dreptul său și cuantumul stabilit în calitate de urmaș.

De exemplu, dacă soția primește o pensie proprie de 1.500 de lei, iar cea de pe urma soțului este stabilită la 2.000 de lei, aceasta poate opta pentru a doua variantă, respectiv pentru pensia de urmaș.

Legea nr. 360/2023 prevede că soțul supraviețuitor care beneficiază de un drept propriu și îndeplinește condițiile pentru obținerea pensiei de urmaș poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea. Cele două pensii din sistemul public nu se plătesc simultan în baza acestei reguli. Beneficiara trebuie să aleagă fie dreptul dobândit prin contribuțiile proprii, fie pe cel calculat după susținătorul decedat. Potrivit explicațiilor Casei Naționale de Pensii Publice, plata variantei pentru care s-a exprimat opțiunea se efectuează începând cu luna următoare solicitării.

În ce condiții se acordă pensia de urmaș pe tot parcursul vieții

Soția supraviețuitoare poate beneficia de acest drept pe tot timpul vieții dacă a ajuns la vârsta standard de pensionare și căsătoria a durat cel puțin 15 ani. În cazul unui mariaj mai scurt de 15 ani, dar de minimum 10 ani, pensia poate fi acordată, însă cuantumul este diminuat. Reducerea aplicată este de 0,5% pentru fiecare lună care lipsește din durata minimă de 15 ani, echivalentul a 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Dacă mariajul a durat mai puțin de 10 ani, nu este îndeplinită condiția necesară acordării pe viață în baza acestei reguli. Solicitanta poate beneficia totuși de pensie de urmaș dacă se încadrează într-una dintre situațiile speciale reglementate de lege.

Când poate fi acordată înaintea vârstei standard de pensionare

În anumite împrejurări, pensia de urmaș poate fi acordată și înainte ca soția să ajungă la vârsta standard de pensionare. Una dintre aceste situații este încadrarea în gradul I sau II de invaliditate, cu condiția ca mariajul să fi durat cel puțin un an și să fie respectate cerințele legale referitoare la veniturile obținute.

Reguli distincte se aplică atunci când decesul susținătorului a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională. Într-un asemenea caz, dreptul poate fi recunoscut indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile.

Soția care avea în îngrijire, la data decesului, unul sau mai mulți copii de până la șapte ani poate beneficia de acest sprijin până când ultimul copil ajunge la vârsta respectivă. Și în această situație trebuie respectate limitele stabilite de lege în privința veniturilor realizate.

Cine poate primi pensie de urmaș timp de șase luni

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pe viață și nici pe cele referitoare la invaliditate poate beneficia de pensie de urmaș pentru o perioadă de șase luni de la data decesului.

Dreptul temporar este condiționat de veniturile realizate. Potrivit reglementărilor în vigoare, acesta se acordă dacă persoana nu obține venituri lunare din activitățile prevăzute de lege sau dacă valoarea lor este mai mică decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Editor : C.S.