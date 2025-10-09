Live TV

Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Oana Țoiu: Românii sunt în siguranță și SUA vor rămâne un element esențial

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de Marco Rubio. Sursă foto: YouTube
„Am discutat cu investitorii din SUA privind oportunitățile de investiții în România"

Ministra de Externe Oana Țoiu a vorbit la Digi24 despre întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu șeful diplomației americane. Oana Țoiu a declarat că a discutat cu Marco Rubio și despre prezența trupelor americane pe teritoriul României, care este „un factor important, în special ca element de descurajare”. SUA vor anunța până la sfârșitul anului rezultatele reevaluării și care va fi strategia lor de apărare, spune ministra.

Întrebată ce se întâmplă cu trupele americane din România, Oana Țoiu spune că deciziile vor fi comunicate de SUA.

„Componenta de securitate și de apărare este puternic legată de mizele comune pe care le avem în zona investițiilor în energie și de componenta economică, care, evident, ajunge să fie mai puternică, poate să aibă un potențial mai mare în viitor, atâta timp cât regiunea este mai simplă. Și din acest punct de vedere, prezența trupelor SUA în formatul aliat pe teritoriul României este un factor important, în special ca element de descurajare și am discutat despre acest aspect. SUA urmează să publice, cel mai probabil până la sfârșitul anului, reevaluarea postului, cât și propria lor strategie de apărare. Deciziile SUA sunt comunicate oficial de SUA și acestea sunt documentele care vor conține deciziile finale în această categorie. Cred că românii trebuie să știe că sunt și că vor fi în siguranță și că SUA este un element esențial și va rămâne un element esențial,” a precizat Oana Țoiu.

Secretarul de stat și ministra de Externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul nuclear civil și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de cooperare economică viitoare.

„Discuția noastră este la un nivel strategic, nu al fiecărui proiect individual. Acestea sunt discuții care țin mai departe de echipele tehnice, de Ministerul Energiei. Pentru noi, miza foarte importantă a fost să reafirmăm în acest parteneriat miza comună atât pentru energie nucleară și asta sigur, din perspectiva parteneriatului nostru strategic și a investițiilor comune, înseamnă și Cernavodă, dar și mizele comune pe care le vedem mai departe în ceea ce înseamnă partea de gaz natural și am discutat și despre Marea Neagră și din nou, aici, când vorbim despre Marea Neagră, este foarte important să reamintim conexiunea foarte importantă între zona de securitate și obiectivele care țin de energie,” a declarat ministra.

„Am discutat cu investitorii din SUA privind oportunitățile de investiții în România"

Peste 2 săptămâni, o delegație oficială va sosi în București pentru a putea explora mai departe proiecte concrete, a precizat ministra.

„Nu sunt în acest moment în măsură să discut despre numele unor companii sau proiecte punctuale, pentru că astea țin de dezvoltări specifice. Ce putem să spunem acum și ce este foarte important este reafirmare a unor obiective comune în această direcție. De altfel, am avut o conversație înainte de întâlnirea oficială cu secretarul de stat și cu investitorii din SUA privind oportunitățile de investiții în România. Vor veni și peste 2 săptămâni într-o delegație oficială în București pentru a putea explora mai departe proiecte concrete,” a adăugat Țoiu.

Întrebată dacă a fost atins și subiectul anulării alegerilor din România, Oana Țoiu a răspuns că nu este un subiect care să fie parte din agenda bilaterală.

„De la momentul telefonului oficial al președintelui Donald Trump către președintele Nicușor Dan, după finalizarea alegerilor, alt semnal mai puternic privind poziția SUA față de alegerile din România, nu mai poate să fie altul peste acesta,” a precizat ministra.

Despre programul Visa Waiver, ministra de Externe spune că va respecta „promisiunea pe care am făcut-o la începutul mandatului că acest subiect este o prioritate a diplomației noastre și vom comunica informațiile oficiale împreună cu SUA la momentul potrivit.”

 

