Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță

Data publicării:
captura italia
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate FOTO: Captură Foto Redazione Bergamonews

Românul arestat în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, nu și-a justificat fapta în fața polițiștilor.

Bărbatul de 37 de ani vorbește foarte puțin italiană, scrie presa locală, și a ajuns în Bergamo cu câteva zile înainte de acest atac. Atunci a fost oprit de poliție la intrarea într-o cameră de gardă unde căuta adăpost, dar nu era agresiv. Ar fi cerut să fie dus înapoi în România cu ambulanța.

Potrivit poliției italiene, bărbatul nu are cazier și nici nu figurează în evidența autorităților cu afecțiuni psihiatrice.

Românul în vârstă de 37 de ani este acum în arest și este acuzat de tentativă de răpire și de leziuni cauzate copilului.

