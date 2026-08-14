Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului: Rugăciunea care se rostește pe 14 august, în ajunul Sfintei Maria

În ajunul Adormirii Maicii Domnului, bisericile și mănăstirile din întreaga țară devin locuri de rugăciune și reculegere pentru credincioșii care participă la slujbele în cadrul cărora este cântat Prohodul Maicii Domnului. Săvârșită în seara de 14 august, această rânduială evocă trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea veșnică și evidențiază semnificația praznicului cunoscut în tradiția populară drept „Paștele verii”.

Prin participarea la slujbă, credincioșii păstrează vie o tradiție transmisă de-a lungul generațiilor și își îndreaptă atenția către valorile care definesc acest praznic: smerenia, compasiunea și responsabilitatea față de cei aflați în suferință.

Când se cântă Prohodul Maicii Domnului

„Începând cu seara de 14 august, în multe biserici și mănăstiri din țară se cântă Prohodul Maicii Domnului. Este o sărbătoare iubită de români, denumită popular și „Paștele din miezul verii”, unde românii o petrec pe Fecioara Maria așa cum îl petrec și pe Hristos în Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri.

Prohodul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se cântă, potrivit rânduielii ortodoxe, în seara de 14 spre 15 august, în jurul epitafului sau al icoanei care înfățișează Adormirea Maicii Domnului. Acolo unde se săvârșește privegherea, cântările sunt incluse în Utrenie, iar în parohiile în care se oficiază numai Vecernia pot fi rostite înainte de încheierea slujbei.

În multe lăcașuri de cult, momentul este urmat de o procesiune în jurul bisericii. Credincioșii însoțesc astfel, în mod simbolic, așezarea în mormânt a Fecioarei Maria, purtând lumânări aprinse și intonând imnurile praznicului.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu

Deși tradiția s-a răspândit în întreaga țară, forma concretă a slujbei poate diferi de la o parohie la alta.

Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului

„Denumirea de „prohod” poate sugera o slujbă dominată de tristețe, însă înțelesul său religios este mai profund. Cântările amintesc de moartea și îngroparea Maicii Domnului, dar vorbesc în același timp despre mutarea Sa la viața cerească și despre speranța în înviere.

În centrul rânduielii se află credința că moartea nu reprezintă sfârșitul existenței, ci trecerea către viața veșnică. Din acest motiv, sobrietatea momentului este însoțită de lumină și nădejde, iar Fecioara Maria este cinstită drept Cea prin care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume.”, a adăugat Părintele

Cum este alcătuit Prohodul Maicii Domnului

Prohodul este structurat în trei părți, numite „stări”, alcătuite din strofe scurte care sunt cântate alternativ de clerici și credincioși. Versurile evocă adormirea, așezarea în mormânt și mutarea Maicii Domnului la cer, dar cuprind și mărturisiri despre întruparea lui Hristos și mântuirea oamenilor. Una dintre strofele reprezentative sintetizează sensul întregii rânduieli:

„Te mărim pe tine,

Preacurată Maică,

Și preasfântă adormirea ta o cinstim,

Și mutarea ta de pe pământ la cer.”

Aceste cuvinte arată că slujba nu se oprește asupra despărțirii trupești, ci îndreaptă atenția spre cinstirea Fecioarei Maria și spre viața veșnică. Textul integral al Prohodului Maicii Domnului poate fi consultat pe Doxologia.

Rugăciune de Sfânta Maria

În ajunul Sfintei Maria Mari poate fi rostită o rugăciune de mulțumire către Născătoarea de Dumnezeu. Textul exprimă recunoștința pentru ajutorul primit și cererea de iertare, întărire sufletească și ocrotire:

„Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îți mulțumesc că ne ești și nouă Mamă bună, iubitoare și grabnic ajutătoare! Îți mulțumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni și pentru tot harul care se revarsă prin ele.

Îți mulțumesc, Măicuță, pentru toate mijlocirile Tale, pentru sănătate, pentru ajutor și pentru grija Ta de Mamă iubitoare față de noi toți. Îți mulțumesc că nu ne lași pradă celui rău, ci ne aperi și ne acoperi sub Sfântul Acoperământ al Tău!

Iartă-mă, Măicuță, pentru multele mele păcate și, Te rog, ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greșelile mele din această viață! Îți mulțumesc că Te rogi pentru noi și că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viața aceasta la viața veșnică!

Îți mulțumesc, Măicuță, că Te rogi pentru întoarcerea la credință a celor din familia mea, dar și a celor care Îl caută pe Dumnezeu și încă nu L-au găsit! Îți mulțumesc, Măicuță, pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă și pentru tot ajutorul Tău! Și eu Te iubesc, Te preamăresc și Îți mulțumesc pentru toate! Amin!”

Editor : C.S.