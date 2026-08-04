Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre detonarea stâncii Pârjoaia, operațiune menită să direcționeze un debit mai mare din Dunăre către Centrala Nucleară de la Cernavodă. „Soluția venit de la specialiștii de la Apele Române”, a precizat ministrul, care a explicat și ce alte soluții mai sunt luate în calcul.

„Soluția venit de la specialiștii de la Apele Române. Ei au analizat ce se poate face în regim de urgență pentru a rebalansa un pic volumul de apă de pe Dunării care să plece mai puțin pe brațul Bala și să se ducă suplimentar pe Dunărea veche înspre Cernavodă. Sunt o serie de etape pe care ei le-au gândit. Una dintre ele a presupus eliminarea acestui obstacol. Practic era o stâncă înainte de despărțirea Dunării între cele două brațe și care direcționa fluxul spre partea stângă. Era ca o barieră care aș împinge apa spre brațul Bala. A fost cerut sprijinul Armatei Române pentru că această stâncă, cu scafandri militari, cu geniștii din forțele navale, să fie detonată. N-a fost detonată din prima pentru că a fost o operațiune complicată în sensul siguranței militarilor Armatei Române. Specialiștii Armatei Române au găsit o metodă optimă de poziționare a celor 180 kg de explozibil pentru a obține acel efect de forfecare și mă bucur că a fost un succes. A reușit,”, a declarat ministrul interimar al Apărării pentru Digi24.

„Am vorbit de dimineață și cu domnul director de la Nuclearelectrica pentru că durează cam vreo 20 ore până când ce se întâmplă la Bala ajunge la Cernavodă, în aval, și îmi spunea că s-a văzut un plus de 4 cm, ceea ce este fantastic în condițiile în care în fiecare zi de funcționare scădea cam cu 2 cm cota de la pompele de absorbție ale centralei de la Cernavodă. Dacă prin această acțiune reușim să trecem puntea perioadei de secetă astfel încât să nu fie oprit și cel de-al 2-lea reactor, e un câștig imens”, a adăugat ministrul.

Miruță a precizat că se iau în calcul și alte soluții pentru rezolvarea crizei energetice.

„Cei de la Apele Române propun diverse lucruri în limita posibilității de la fața locului. Înțeleg că e analizată și situația scufundării a 4 barje. Practic noi am ridicat o barieră și vrem să punem o altă barieră la intrare pe acest braț Bala pentru a direcționa și mai multă apă înspre Cernavodă. Există un proiect serios la Ministerul Transporturilor pe care l-am găsit blocat din 2024 și care fix asta făcea, draga brațul Dunării vechi, ridica un pic cota la Bala pentru a împinge apa dincolo, dar din 2024 pur și simplu a fost băgat în sertar și nu a mai considerat nimeni o prioritate. Încercăm, ca o treabă serioasă în aceste zile, să-l dezgropăm și pe acesta și să-l punem pe linia de funcționare”, a explicat Radu Miruță.

„Scufundarea se întâmplă prin detonare. Dacă se va întâmpla, cei de la Apele Române măsoară efectele detonării stâncii de ieri. Măsoară efectele dragării. Sunt două drage care curăță albia atât la capătul dinspre Bala cât și la capătul dinspre Cernavodă. Merg 24 h/zi și mai eliberează un pic din șenal. Deciziile sunt sub coordonarea specialiștilor hidrologi de la Apele Române. În plan este și scufundarea acestor barje. Două dintre barje se încarcă cu piatra rezultată din detonarea acestei stânci pentru a recupera acest lucru, două ar veni încărcată deja cu piatră din aval, două să se încarce de acolo. Dacă va rămâne valabilă această decizie ar trebui mâine dimineață, era planul ieri, să fie scufundate aceste barje pentru a face o barieră suplimentară în calea curentului care s-ar duce în mod gravitațional spre brațul Bala”, a adăugat ministrul.

Editor : A.P.