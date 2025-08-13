Live TV

Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de la fabrica de armament Cugir

Data actualizării: Data publicării:
ID38854_INQUAM_Photos_Adel_Al-Haddad
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Adel Al-Haddad

Procurorii au anunţat miercuri că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armanent de la Cugir şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, informează news.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a transmis, miercuri, informaţii cu privire la incendiul care a izbucnit, în noaptea de 02.08.2025, în una din halele destinate depozitării muniţiei ce aparţine societăţii Uzina Mecanică Cugir SA - Compania Naţională Romarm S.A.

În incident a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăţi cartuşe calibrul de 14,5 şi 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul I.P.J. Alba şi specialişti din cadrul Institutului Naţional Criminalistic din cadrul I.G.P.R. pentru a efectua cercetarea la faţa locului, fiind asistaţi de reprezentanţi ai Insemex Petroşani. Până în prezent au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video şi documente de gestiune, de evidenţă a accesului, documente tehnice şi de protecţia muncii, instrucţiuni şi proceduri. De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale şi echipamente ce urmează a fi expertizate”, au transmis procurorii.

Aceştia precizează că, din primele constatări, rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniţia.

Citește și: Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir. Radu Miruță, nemulțumit de ritmul anchetei: „E inacceptabil”

„La momentul de faţă, ancheta fiind într-un stadiu incipient, nu se pot emite concluzii certe cu privire la cauzele aprinderii pulberii, însă nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj”, au precizat procurorii.

Aceştia fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de distrugere din culpă.

Ministrul Economiei, Radu Mitruţă, a anunţat, în urma exploziei de la uzina de armament de la Cugir, că a reintrodus obligaţia ca toate persoanele care intră într-o astfel de unitate să fie autorizată la nivelul ministerului.

De asemenea, trebuie actualizate de urgenţă planurile de securitate ale fabricilor de armament sau muniţie.

Radu Miruţă afirmă că o fabrică de armament nu se conduce „ca o maşină de îngheţată”, iar managerul care crede altceva „să profite de fereastra de oportunitate în care să se ceară singur afară”.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
sigla agentiei fitch
România așteaptă decizia Fitch privind ratingul de țară. Nazare...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în...
Ultimele știri
Ministrul britanic de externe s-a autodenunțat după ce a pescuit fără licență cu JD Vance
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Varșovia, imagine cu caracter ilustrativ.
Polonia acuză șase persoane de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia susține că Rusia și Belarus sunt implicate
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
Teodor Țigan, directorul Romsilva care a luat 100.000 euro primă de pensionare, ar putea fi anchetat de DNA
Explozie la uzina siderurgică din SUA. Foto: captură video
Explozie la o uzină siderurgică din SUA: un mort, doi dispăruți, zeci de răniți
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir. Radu Miruță, nemulțumit de ritmul anchetei: „E inacceptabil”
colaj foto cu jim lovell
Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...