Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de la fabrica de armament Cugir

Procurorii au anunţat miercuri că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armanent de la Cugir şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, informează news.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a transmis, miercuri, informaţii cu privire la incendiul care a izbucnit, în noaptea de 02.08.2025, în una din halele destinate depozitării muniţiei ce aparţine societăţii Uzina Mecanică Cugir SA - Compania Naţională Romarm S.A.

În incident a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăţi cartuşe calibrul de 14,5 şi 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul I.P.J. Alba şi specialişti din cadrul Institutului Naţional Criminalistic din cadrul I.G.P.R. pentru a efectua cercetarea la faţa locului, fiind asistaţi de reprezentanţi ai Insemex Petroşani. Până în prezent au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video şi documente de gestiune, de evidenţă a accesului, documente tehnice şi de protecţia muncii, instrucţiuni şi proceduri. De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale şi echipamente ce urmează a fi expertizate”, au transmis procurorii.

Aceştia precizează că, din primele constatări, rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniţia.

Citește și: Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir. Radu Miruță, nemulțumit de ritmul anchetei: „E inacceptabil”

„La momentul de faţă, ancheta fiind într-un stadiu incipient, nu se pot emite concluzii certe cu privire la cauzele aprinderii pulberii, însă nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj”, au precizat procurorii.

Aceştia fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de distrugere din culpă.

Ministrul Economiei, Radu Mitruţă, a anunţat, în urma exploziei de la uzina de armament de la Cugir, că a reintrodus obligaţia ca toate persoanele care intră într-o astfel de unitate să fie autorizată la nivelul ministerului.

De asemenea, trebuie actualizate de urgenţă planurile de securitate ale fabricilor de armament sau muniţie.

Radu Miruţă afirmă că o fabrică de armament nu se conduce „ca o maşină de îngheţată”, iar managerul care crede altceva „să profite de fereastra de oportunitate în care să se ceară singur afară”.

Editor : M.L.