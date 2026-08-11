Live TV

Ce spun românii care au simțit cutremurul de marți seară. „A durat câteva secunde, pe o singură direcție”

Data actualizării: Data publicării:
Clădire veche din București, încadrată în clasa I risc seismic („bulina roșie”)
Clădire veche din București, încadrată în clasa I risc seismic („bulina roșie”). Foto: Inquam Photos / Alberto Grosescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cutremurul produs marți seară în zona seismică Vrancea, de magnitudine 4,3, a fost resimțit în mai multe zone ale țării, potrivit mărturiilor pe care românii le-au postat pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a fost simțit până la distanțe de câteva sute de kilometri, inclusiv în București sau la Constanța, la malul mării.

„Etajul 7, a durat câteva secunde, pe o singură direcție” - mărturie din București, Sectorul 3.

„Am simțit cutremurul de la 20.21” - mărturie din București, Sectorul 2.

„S-a simțit destul de bine la etajul 4 în Tulcea. La ora 20:22”, este una din mărturiile înregistrate pe site-ul INFP.ro.

„Sunt cazată în hotel la etajul 7 și la 20.23 de minute am verificat dacă a fost cutremur deoarece din cele trei persoane care eram în cameră numai eu am simțit cutremurul. A fost legănat de la apus spre răsărit și în final parcă a fost și săltat. A durat circa 10 - 15 sec”, a relatat o turistă din Constanța.

„Am simțit la Constanța la etajul 5/5 o ușoară smucitură a scaunului de la birou. Patul s-a mișcat la fel. Fără replici ulterioare.” 

„S-a simtit ca o smucitură scurtă!” - mărturie din Bârlad.

„Am simțit un balans ușor până în 2-3 secunde maxim în fotoliu, apoi auditiv un scârțâit de mobilă în sufragerie la etajul 3.” - mărturie din Pitești.

Un cutremur de magnitudine 4,3 s-a produs marți seară, la ora 20:21, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU București-Ilfov a emis un mesaj în care sfătuiește populația să-și păstreze calmul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
3
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
4
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
Digi Sport
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf cutremur
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
tren cisterna foto cfr marfa fb
Vagoanele încărcate cu sulf care au deraiat în urmă cu aproape o lună în Constanța au fost ridicate abia acum
barbat cu catuse la maini
Mandat de arestare pe numele unui piroman care a provocat trei incendii în Capitală. Evenimentele, produse toate în 22 de minute
cutremur- seism columbia
Cutremurul din Columbia, prin ochii unei românce: „Am văzut că a durat 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult”
cutremur columbia
Bilanțul cutremurului din Columbia urcă la 224 de morți și mai mulți răniți. Mărturii după cel mai puternic seism din ultimii ani
Recomandările redacţiei
Cernavoda
Al doilea reactor de la Cernavodă nu va fi repornit în următoarele 10...
drona geran marea neagra
Două drone, distruse de scafandrii militari români în zona...
bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan: Băieţii deştepţi din energie profită de lacunele lăsate...
petrisor peiu in studioul digi24
Petrișor Peiu nu este de acord cu amendamentul AUR la Legea ANI: „Mă...
Ultimele știri
„Decizie istorică”: Prima țară din Orientul Mijlociu care aboleşte pedeapsa cu moartea
Secretarul de stat Cristian Buşoi: Strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout
Salariații unei mari bănci din România intră în grevă de avertisment. „Mai multă muncă, mai multă presiune, cerințe tot mai ridicate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule...
Adevărul
SURSE Noua Lege a salarizării, negociată în mai multe variante. Sindicatele cer 8 miliarde pentru Educație și...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Bolile cu transmitere sexuală s-au triplat în Europa. Cifrele raportate de România sunt considerate „absurde”
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată