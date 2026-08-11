Ce spun românii care au simțit cutremurul de marți seară. „A durat câteva secunde, pe o singură direcție”

Cutremurul produs marți seară în zona seismică Vrancea, de magnitudine 4,3, a fost resimțit în mai multe zone ale țării, potrivit mărturiilor pe care românii le-au postat pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a fost simțit până la distanțe de câteva sute de kilometri, inclusiv în București sau la Constanța, la malul mării.

„Etajul 7, a durat câteva secunde, pe o singură direcție” - mărturie din București, Sectorul 3.

„Am simțit cutremurul de la 20.21” - mărturie din București, Sectorul 2.

„S-a simțit destul de bine la etajul 4 în Tulcea. La ora 20:22”, este una din mărturiile înregistrate pe site-ul INFP.ro.

„Sunt cazată în hotel la etajul 7 și la 20.23 de minute am verificat dacă a fost cutremur deoarece din cele trei persoane care eram în cameră numai eu am simțit cutremurul. A fost legănat de la apus spre răsărit și în final parcă a fost și săltat. A durat circa 10 - 15 sec”, a relatat o turistă din Constanța.

„Am simțit la Constanța la etajul 5/5 o ușoară smucitură a scaunului de la birou. Patul s-a mișcat la fel. Fără replici ulterioare.”

„S-a simtit ca o smucitură scurtă!” - mărturie din Bârlad.

„Am simțit un balans ușor până în 2-3 secunde maxim în fotoliu, apoi auditiv un scârțâit de mobilă în sufragerie la etajul 3.” - mărturie din Pitești.

Un cutremur de magnitudine 4,3 s-a produs marți seară, la ora 20:21, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU București-Ilfov a emis un mesaj în care sfătuiește populația să-și păstreze calmul.

Editor : B.P.