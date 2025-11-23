Live TV

Ce spune ANPC despre modificările legislative promulgate de Nicușor Dan: „Oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient”

Data actualizării: Data publicării:
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor subliniază contribuţia semnificativă a modificărilor prevăzute de Legea nr. 190/2025, care consolidează cadrul juridic privind drepturile consumatorilor şi responsabilităţile comercianţilor în ceea ce priveşte vânzarea bunurilor şi soluţionarea situaţiilor de neconformitate”, arată, duminică, ANPC, într-un comunicat de presă.

Sancțiuni

Potrivit documentului citat, prin noua lege, sunt menţinute sancţiunile cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în articolele esenţiale privind conformitatea bunurilor, însă este adusă o clarificare importantă: lista faptelor sancţionabile este extinsă prin includerea expresă a art. 11 alin. (7).

Art. 11 alin. (7) din OUG nr. 140/2021 prevede: „Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.”

„Prin includerea art. 11 alin. (7) în sfera sancţiunilor, legea oferă Autorităţii un instrument suplimentar pentru a interveni eficient atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii”, a mai transmis ANPC.

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii, cuantumul sancţiunilor menţinute între 5.000 şi 25.000 de lei reflectă:

• proporţionalitatea între gravitatea faptelor şi impactul asupra consumatorului;

• importanţa creşterii nivelului de responsabilitate comercială, mai ales în contextul creşterii vânzărilor online;

• necesitatea unei protecţii reale şi efective pentru consumatori;

• crearea unui mecanism preventiv capabil să descurajeze practicile ce generează întârzieri, refuzuri sau inconveniente nejustificate.

„ANPC consideră că această modificare legislativă reprezintă un instrument solid şi necesar pentru asigurarea respectării garanţiilor legale, pentru creşterea încrederii consumatorilor şi pentru protejarea corectă şi completă a drepturilor acestora”, se mai arată în comunicatul citat.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.

 

