Ce spune CFR Călători despre riscul de a nu mai putea folosi reţeaua naţională de căi ferate

Tren CFR în mers
CFR Călători susține că nu există riscul interdicţiei de circulaţie a trenurilor de călători pe reţeaua naţională aflată în administrarea CFR SA, deoarece problemele au fost depăşite. Reacția CFR Călători vine după ce presa a relatat că, din cauza datoriilor neplătite către CFR SA, pentru folosirea infrastructurii feroviare, trenurile CFR Călători ar putea primi interdicție de a mai merge.

„Urmare a întâlnirii de la sediul Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) la care au participat reprezentanţii ARF şi cei ai CFR Călători şi CFR SA au fost identificate modalităţile prin care, cu sprijinul tuturor celor implicaţi, impedimentele existente au fost depăşite, astfel încât nu există riscul interdicţiei de circulaţie a unor trenuri operate de către CFR Călători pe reţeaua naţională aflată în administrarea CFR SA.

Menţionăm că la acest moment facilităţile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestaţiei efectuate de CFR Călători, iar valoarea compensaţiei este inferioară valorilor care ar rezulta din aplicarea prevederilor contractului de serviciu public”, se arată într-un comunicat CFR Călători.

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, a declarat luni că datoriile la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători şi Transferoviar vor fi eşalonate.

„Am avut o şedinţă dimineaţă cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA şi Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect şi a găsi soluţii, în aşa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România şi, cu siguranţă, se va găsi o soluţie. Noi am identificat deja şi câteva lucruri concrete pe care putem să le facem şi vor găsi soluţii să plătească CFR SA, că aceasta este soluţia până la final, ca CFR Călători şi Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii - TUI - eşalonat şi să-şi achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei şi Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eşalonarea acestor datorii este singura soluţie astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume”, a afirmat Mihai Barbu, citat de Agerpres.

Trenurile Regio CFR Călători riscă să nu mai poată circula pe rețeaua națională de cale ferată, începând cu 1 septembrie, iar de la 1 octombrie nu vor mai fi bani pentru operarea celor Inter-Regio, din cauza datoriilor acumulate de către Compania Națională de Căi Ferate, a scris luni site-ul specializat Clubferoviar.ro.

Directorul Traian Preoteasa, care este plătit cu peste 5.000 de euro pe lună, are facturi neachitate în valoare de aproape 8,2 milioane de euro. 

