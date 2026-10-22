Live TV

Video Ce spune consiliera școlară despre elevul de 15 ani din Pitești, care a atacat cu maceta doi colegi: „Avea un comportament normal”

Data publicării:
consiliera scolara la liceul de la pitesti
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Elevii, audiați alături de părinți

Consiliera școlară a liceului din Pitești, unde un elev de 15 ani a atacat cu maceta doi colegi, a declarat pentru Digi24 că profesorii au fost șocați de cele întâmplate și că nimic din comportamentul adolescentului nu ar fi indicat că ar putea recurge la un asemenea gest. Potrivit acesteia, colegii îl descriau ca fiind mai timid, dar participa alături de ceilalți și râdea la glumele lor. Între timp, elevul a fost dus la audieri, iar polițiștii încearcă să afle atât motivul atacului, cât și cum a făcut rost de macetă și a reușit să o introducă în școală.

Consiliera școlară a liceului din Pitești a declarat pentru Digi24 că elevul de 15 ani care a atacat doi colegi cu o macetă avea un comportament normal la școală, iar profesorii au fost șocați de cele întâmplate.

„La clase avea un comportament absolut normal”, a spus ea. Potrivit acesteia, colegii de clasă au povestit că adolescentul râdea la glumele lor, participa alături de ceilalți și colabora cu ei, deși era mai timid.

„Colegii de clasă au spus că și el râdea la glumele lor, participa alături de ceilalți, era oarecum mai timid, dar colabora cu colegii”, a declarat aceasta.

Consiliera a mai spus că nici în ziua incidentului elevul nu ar fi dat semne că pregătește ceva și nu ar fi spus nimănui ce intenționează să facă.

„Nici măcar astăzi nu a dat elevul respectiv semne că ar avea vreun plan sau să fi spus cuiva ce plan are”, a afirmat ea.

Întrebat despre cum a intrat cu maceta în liceu, aceasta a spus: „Am înțeles că o avea ascunsă în pantaloni. Nu s-a văzut. Nici colegii nu și-au dat seama că el ar avea ceva în pantaloni”.

Citește și: VIDEO „A vrut să-și facă dreptate. A început să dea cu maceta”. Mărturia unuia dintre elevii implicați în incidentul de la liceul din Pitești

Elevii, audiați alături de părinți

Între timp, elevul de 15 ani a fost dus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Polițiștii încearcă să stabilească motivul atacului, dar și cum a reușit adolescentul să facă rost de macetă și să o aducă în școală.

După ce a provocat incidentul în toaleta liceului, unde a rănit un coleg cu un obiect tăietor și l-a agresat pe un altul, acesta s-a întors în clasă, unde a fost găsit de polițiști.

Elevul se află la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, împreună cu părinții săi, și este audiat de anchetatori.

Sunt audiați și ceilalți elevi implicați în incident, atât cei doi agresați, cât și colegii care au fost martori. Potrivit polițiștilor, toți au 15 ani și au venit la sediul inspectoratului însoțiți de părinți.

Procurorii au deschis, la rândul lor, un dosar penal. În acest moment, nu se poate vorbi despre măsurile pe care le-ar putea lua polițiștii și procurorii, deoarece audierile sunt încă în desfășurare. Potrivit anchetatorilor, acestea ar urma să dureze cel puțin două ore.

Incidentul a avut loc joi dimineață, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești. Unul dintre elevii răniți a suferit o plagă la brațul drept și a fost transportat la spital, iar celălalt a avut escoriații la mâna stângă și a refuzat să fie dus la spital.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
traian basescu in studioul digi24
4
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
5
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
curtea liceului din pitesti unde a avut loc un atac
„A vrut să-și facă dreptate. A început să dea cu maceta”. Mărturia unuia dintre elevii implicați în incidentul de la liceul din Pitești
N17 ATAC SCOALA UPDATE-BETA 211026_00423
Două atacuri violente în școli, în doar trei zile. Avertismentul unui psiholog: „Există și ipoteza mimetismului social”
masini de jandarmerie in curtea scolii
Un elev de 15 ani a atacat cu o macetă doi colegi, la un liceu din Pitești. Prima ipoteză a autorităților privind motivul conflictului
statueta justitie
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cisiordania
UE „condamnă ferm” atacul asupra unei delegaţii europene de către coloniştii israelieni în Cisiordania. Reacția lui Netanyahu
Recomandările redacţiei
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Cazul românului închis în Rusia. Ce arată o analiză Reuters a...
nave drone marea neagra bulgaria 1
Atacurile cu drone în largul coastelor României, o nouă escaladare...
Treffen Bundeskanzler Stocker - EU-Parlamentspräsidentin Metsola
Parlamentul European, palmă diplomatică pentru Trump. CPI...
Folder, judge's hammer on table
CEDO a dat câștig de cauză statului român și reclamă „impresia unui...
Ultimele știri
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de eșecul austerității, după noile date Eurostat: „Românii au fost chinuiți degeaba”
CCR analizează dacă plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei este constituțională
O femeie din Alba a fost înșelată cu peste 250.000 de lei printr-o falsă investiție la bursă. Escrocii au folosit imagini create cu AI
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua lecțiilor importante pentru 5 zodii. Adevăruri ies la iveală, iar unele relații ajung la un punct de...
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
”Garita – Haaland”. Gigi Becali a anunțat arma secretă pentru derby-ul cu Rapid, în lipsa lui Drăguș
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
Adevărul
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a...
Pro FM
Păr albastru electric, dinți negri, piercinguri. Kim Kardashian s-a transformat în fiica ei de 13 ani, North...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE
Newsweek
58 dosare de pensii se judecă azi la CCR. Se cere anularea recalculării. Judecătorii au dat o primă decizie
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
De ce câinii mari trăiesc mai puțin comparativ cu cei mici. Descoperirea cercetătorilor despre îmbătrânirea...
Film Now
La 66 de ani, Jennifer Grey revine în rolul „Baby” în continuarea filmului „Dirty Dancing”. Primele detalii...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...