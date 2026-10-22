Consiliera școlară a liceului din Pitești, unde un elev de 15 ani a atacat cu maceta doi colegi, a declarat pentru Digi24 că profesorii au fost șocați de cele întâmplate și că nimic din comportamentul adolescentului nu ar fi indicat că ar putea recurge la un asemenea gest. Potrivit acesteia, colegii îl descriau ca fiind mai timid, dar participa alături de ceilalți și râdea la glumele lor. Între timp, elevul a fost dus la audieri, iar polițiștii încearcă să afle atât motivul atacului, cât și cum a făcut rost de macetă și a reușit să o introducă în școală.

Consiliera școlară a liceului din Pitești a declarat pentru Digi24 că elevul de 15 ani care a atacat doi colegi cu o macetă avea un comportament normal la școală, iar profesorii au fost șocați de cele întâmplate.

„La clase avea un comportament absolut normal”, a spus ea. Potrivit acesteia, colegii de clasă au povestit că adolescentul râdea la glumele lor, participa alături de ceilalți și colabora cu ei, deși era mai timid.

„Colegii de clasă au spus că și el râdea la glumele lor, participa alături de ceilalți, era oarecum mai timid, dar colabora cu colegii”, a declarat aceasta.

Consiliera a mai spus că nici în ziua incidentului elevul nu ar fi dat semne că pregătește ceva și nu ar fi spus nimănui ce intenționează să facă.

„Nici măcar astăzi nu a dat elevul respectiv semne că ar avea vreun plan sau să fi spus cuiva ce plan are”, a afirmat ea.

Întrebat despre cum a intrat cu maceta în liceu, aceasta a spus: „Am înțeles că o avea ascunsă în pantaloni. Nu s-a văzut. Nici colegii nu și-au dat seama că el ar avea ceva în pantaloni”.

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Elevii, audiați alături de părinți

Între timp, elevul de 15 ani a fost dus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Polițiștii încearcă să stabilească motivul atacului, dar și cum a reușit adolescentul să facă rost de macetă și să o aducă în școală.

După ce a provocat incidentul în toaleta liceului, unde a rănit un coleg cu un obiect tăietor și l-a agresat pe un altul, acesta s-a întors în clasă, unde a fost găsit de polițiști.

Elevul se află la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, împreună cu părinții săi, și este audiat de anchetatori.

Sunt audiați și ceilalți elevi implicați în incident, atât cei doi agresați, cât și colegii care au fost martori. Potrivit polițiștilor, toți au 15 ani și au venit la sediul inspectoratului însoțiți de părinți.

Procurorii au deschis, la rândul lor, un dosar penal. În acest moment, nu se poate vorbi despre măsurile pe care le-ar putea lua polițiștii și procurorii, deoarece audierile sunt încă în desfășurare. Potrivit anchetatorilor, acestea ar urma să dureze cel puțin două ore.

Incidentul a avut loc joi dimineață, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești. Unul dintre elevii răniți a suferit o plagă la brațul drept și a fost transportat la spital, iar celălalt a avut escoriații la mâna stângă și a refuzat să fie dus la spital.

Editor : C.S.