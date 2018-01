Ce spune elevul bătut de trei femei într-o şcoală din Constanța

Băiatul bătut de trei femei într-o şcoală din Constanţa a fost dus, miercuri, de mama sa la Serviciul de Medicină Legală. Femeia a declarat că doreşte ca persoanele care i-au bătut copilul să fie pedepsite, solicitând autorităţilor să facă dreptate în acest caz, scrie News.ro.

Foto: Inquam/Octav Ganea

Băiatul bătut de trei femei într-o şcoală din Constanţa a mers, miercuri cu mama sa, Mirela Bădulescu, la Serviciul de Medicină Legală.

“Vreau să se facă dreptate şi doamna director să plătescă pentru că a refuzat să cheme Ambulanţa şi Poliţia şi m-a dat afară din şcoală cu copilul, chipurile pentru că aş face gălăgie. Nu am dreptul să stau în şcoală, într-o instituţie de stat? Unde este securitatea copiilor noştri?”, a declarat femeia, spunând că doreşte ca cele care i-au agresat băiatul să facă puşcărie.

Mirela Bădulescu a spus că directoarea instituţiei nu i-a motivat în vreun fel acest incident şi chiar i-a atras atenţia că nu are niciun drept să vină în şcoală să “urle” că va fi mai rău.

Ea a mai spus că a existat un conflict între băiatul ei şi ceilalţi copii, dar că aceasta s-a rezolvat şi ei se înţeleg bine.

“Ştiu că înainte de vacanţa de iarnă au avut copiii un conflict între ei. Domnul diriginte m-a sesizat, copiii s-au împăcat, vorbesc, zâmbesc împreună. Ce s-a întâmplat ieri, nu ştiu” (…) O cunosc doar pe una dintre femei. Mi-a spus că băiatul meu în timpul orelor râde cu băieţelul ei. Eu am discutat cu el, mi-am cerut scuze. Mama aceea a vorbit cu el, au ieşit împreună, l-a condus până spre staţie”, a mai afirmat Mirela Bădulescu.

Ea a mai spus că în cursul zilei de miercuri a fost depusă de femeile respective o reclamaţie la directoare, dar că aceasta nu ar fi fost semnată.

“A fost o reclamaţie la doamna director, nesemnată, iar când am chemat Poliţia, dânsa a plecat între timp la secretariat şi a pus o ştampilă pe acea cerere de înregistrare. De ce, ca să aibă o dovadă la mână că a fost făcută sesizarea?”, a spus femeia.

Băiatul agresat, Mustafa, în vârstă de 14 ani, a povestit jurnaliştilor că în momentul în care a fost atacat stătea de vorbă cu câţiva colegi.

“Eram în holul şcolii, la etajul doi, unde sunt şi camerele de supraveghere, şi vorbeam cu doi băieţi. Deodată vine de la spate o mămică şi îmi dă cu ceva în cap şi nu am mai văzut nimic, am căzut pe jos, după aceea mai vin încă două. Eu am crezut la început că erau nişte copii, nu mi-am dat seama că erau nişte doamne”, a spus băiatul.

Mustafa a precizat că nu a avut conflicte cu copiilor femeilor respective.

“Nu am avut conflicte cu copiilor lor. Ne-am certat, ne mai jucam, ne mai împingeam, făceam glume, dar eu în fiecare seară, chiar alaltăieri, am mers cu mama copilului şi cu el acasă şi râdeam pe drum şi a doua zi nu ştiu ce s-a întâmplat”, a afirmat Mustafa.

Băiatul a menţionat că sora lui şi un alt coleg au sărit în apărarea lui, iar apoi profesoara de limba română şi profesoara de sport au intervenit pentru aplanarea conflictului.

“Sora mea şi un coleg s-au băgat în faţă, doamnele acelea fără inimă au dat şi în ei, le-au dat un pumn, doi, mie au vrut să-mi arunce telefonul. Eu am aşteptat, am zis să nu mă ripostez, am zis că vin paznicii, dar nici un paznic nu era. S-au băgat doamna de română şi doamna de sport, s-au băgat femeile şi paznicii nu au venit”, a mai declarat Mustafa.

El a recunoscut că a avut nota scăzută la purtare anul trecut deoarece mama unui copil a făcut 20 de sesizări care au fost acceptate de conducerea şcolii, fără ca el să fie vinovat.

“Am avut nota scăzută la purtare, anul trecut, din cauza unui copil. Mama lui a făcut 20 de sesizări şi doamna director le-a acceptat. Copilul era cu dizabilităţi. Spunea că dacă îl luam aşa ca un prieten de gât, spunea că îl sugrumăm. Dacă ne jucam fotbal şi era în poarta, dacă îl loveai cu mingea ţipa, se ducea la doamna director, le-a rupt colegilor tricourile...”, a explicat Mustafa.

Sora băiatului, Jamila, în vârstă de 16 ani, elevă în clasa a VIII-a la aceeaşi unitate de învăţământ, a afirmat că a fost lovită de femeile respective în timp ce încerca să-şi apere fratele.

“Eram în clasă, în pauză, a venit o fată din şcoală să mă anunţe că este o bătaie. Credeam că se ceartă fratele meu cu nişte copii, dar de fapt când am ajuns acolo erau nişte femei. Una mică de statură şi două mai mari, mai uriaşe, erau mai mari decât bărbaţii. Am alergat, pe cea mică am prins-o de mâini şi am dat-o mai în spate să îmi pot apăra fratele. În timp ce îmi apăram fratele, mi-am luat nişte pumni, nu ştiu de la care din ele şi au intervenit în acelaşi moment îngrijitorul şcolii şi doamnele profesoare. Aveam paznic, dar paznicul stătea şi se uita de la distanţă deşi avea spray, avea şi băţ, nu a intervenit deloc. Nu ştiu de ce nu a intervenit, că este plătit din banii părinţilor noştri”, a povestit Jamila.

Ea spune că în urma loviturilor primite a leşinat. Fata a mai afirmat că anul trecut a avut probleme cu fostul paznic al şcolii, care mergea după ea la toaletă şi îi cerea să se machieze.

“Nu eram singura fată după care venea în baie, iar o dată, după ore, m-a prins de braţ şi mi-a spus să vin machiată că lui aşa îi place. Era un paznic bătrân, iar mama s-a luat de el atunci. Se dădea la mine şi la alte fete, mi-a spus chiar că vrea să vadă cum dansez”, a mai afirmat Jamila. Ea a precizat că paznicul respectiv nu mai este angajat la şcoală, iar directoarea din acea perioadă i-ar fi interzis mamei sale să mai vină în unitatea de învăţământ după ce a provocat atunci un scandal.

Conducerea unităţii a anunţat că face o anchetă, la fel şi Poliţia, după ce în mediul online au fost postate imagini cu trei femei care lovesc băiatul de clasa a V-a.