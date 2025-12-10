Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate.

„Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie. Ce trebuie să înţelegem? Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate şi nu este un lucru uşor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiţii de dezvoltare, de a negocia contracte şi aşa mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Friendly Fire, despre moţiunea de cenzură ce va fi supusă votului luni. El a arătat că nu are date care să arate că ar fi un anumit vot.

„Sigur, vom vedea soliditatea coaliţiei. Inclusiv în astfel de situaţii, atunci când e o moţiune de cenzură, se testează cel mai bine”, a precizat el.

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, luni, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului şi urmează să fie dezbătută şi votată lunea viitoare, în data de 15 decembrie, de la ora 14.00.

