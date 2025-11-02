Live TV

Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

comemorare victime colectiv
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, spune că regretă acum că a dat această sancțiune. „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus el într-un dialog cu jurnalistul Claudiu Pândaru, în care adaugă că a primit amenințări și înjurături după ce incidentul a devenit public.

„Să știți că mă bucur că pot să vorbesc și eu, regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris, datorită încărcăturii. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus jandarmul de 26 de ani, potrivit Republica.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul”, îmi răspunde. Iar, odată ajunși la destinație, „nu a permis altor persoane accesul, adică o persoană fizică nu a permis accesul altor persoane să depună o lumânare”, a mai spus el, pe motiv că acestea erau suveraniste.

„Un organizator, dacă nu dorește participarea altei persoane, ia legătura cu noi și ne spune. Și noi eram prinși între ciocan și nicovală. Între oamenii care așteptau să aprindă o lumânare, se rugau de noi să aprindă o lumânare, și domnul Rădună, care teoretic nu-i lăsa să intre. Și noi ne duceam la el și îl rugam frumos, și ne sfida”, a spus jandarmul.

El spune că, în ultimele zile, a devenit ținta amenințărilor și înjurăturilor.

„Părinții mei sunt devastați, nici nu vă imaginați ce mesaje am primit. Pe soția mea au căutat-o la locul de muncă. Nu sunt bine,” a spus el.

Rădună a povestit și el varianta sa: de la Universitate, s-a alăturat marșului un bărbat cu un steag, care merge la toate protestele AUR. „Mai era și un tip care a venit să ne tămâieze, la propriu. I-am zis că nu e binevenit și că, dacă vreau tămâie, mă duc eu la duhovnicul meu”, a spus el.

„În Piață a venit din nou cel cu steagul, Noi nu am vrut să fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru că România a eșuat acolo,” a explicat Rădună.

