Ce spune Mihai Chirica despre o a cincea casă

Un nou scandal imobiliar îl are în centru pe Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi. Un deputat PNL îi cere edilului să lămurească modul în care şi-ar fi cumpărat cea de-a cincea casă.

Mihai Chirica se apără şi susţine că stă în jumătatea unei case de tip duplex pusă la dispoziţie de dezvoltatorul imobiliar atâta timp cât casa din proprietatea lui se află în reparaţii. În prima jumătate a lunii iunie, primarul Mihai Chirica a fost din nou în centrul unui scandal imobiliar, când a trebuit să explice cum fiul său în vârstă de un an are, pe numele lui, o casă în valoare de 250.000 de euro. Edilul a trecut locuinţa în declaraţia de avere şi spune că banii sunt din partea familiei, iar copilul a fost reprezentat la notar de bunică.

Declaraţia de avere a primarului Mihai Chirica, postată în 14 iunie 2019, AICI

"Nu este a mea, nici a cincea, nici a patra, nici a treia. Am speranţa că, după ce va trece o bucată de timp, să îmi pot construi o casă. Am aflat cu surprindere că am a cincea casă.

Locuiesc într-o casă cu rate", a declarat la Digi24 primarul din Iaşi.

El a spus că tot ce are e trecut în declaraţia de avere, că nu are nimic de ascuns. Totodată, Mihai Chirica a precizat că a lucrat şi în sectorul privat: "Nu mă plâng de sărăcie, sunt primar de trei ani, mare parte din ce e în declaraţia de avere apare din 2004, 2005, 2011, 2018".

"E un conflict, îl iau ca atare, unul e politic, altul e de natură jurnalistică, de fiecare dată dau explicaţii", a conchis Chirica.

În urmă cu două luni, liderul filialei municipale Iaşi a PNL, deputatul Marius Bodea, propunea partidelor de opoziţie din Iaşi, dar şi societăţii civile, iniţierea unui referendum local pentru demiterea primarului Mihai Chirica, în urma dezvăluirilor privind averea acestuia.

