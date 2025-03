Ce spune ministrul Educației despre banii dați pe meditații: Nu ministrul duce copii la meditații, părinții vor

Un studiu realizat de organizația „Salvați Copiii” a arătat faptul că părinții ajung să plătească anual 10.000 de lei pentru educația copiilor. Ministrul Educației a venit cu o reacție și susține că meditațiile sunt decizia părinților și că dorința unor profesori de a pregăti în privat elevii nu trebuie să afecteze calitatea actului educațional în școală.

„Ce pot să spun ca ministru? Unu: meditaţiile nu le forţează ministrul şi nu le forţează, ca să spun aşa, inspectorii. Părinţii sunt interesaţi şi deschişi spre acest lucru. Mare parte din suma respectivă este cheltuită pe meditaţii. (...) Nu ministrul duce copiii la meditaţii, părinţii vor să-i ducă la meditaţii. Cheltuielile merg în zona aia. După aceea avem after school-ul. Iarăşi, after school-ul, până la urmă, nu este treaba ministerului să reglementeze acel lucru. Părintele alege să-şi ducă copilul la after school. Aşa că, până acum, toate costurile nu vin ca urmare a unor acţiuni ale ministerului, ci ca urmare a unor decizii din partea părinţilor. Singurul lucru care mi-atrage atenţia cu implicarea noastră, este faptul că în acest studiu am văzut că o parte din cost merge spre diverse manuale alternative şi aşa mai departe. E ok. Dar şi acolo părinţii pot avea un cuvânt de spus, în sensul că sunt în boardul şcolii, dacă profesorul exagerează şi cere nu ştiu ce culegeri şi alte materiale didactice, cum să spun, dacă nu ai resurse sau nu vrei să pui resursele pentru asta, poţi să ai vocea ascultată. Acolo ar trebui să ai vocea ascultată or să le ceri gratuit pentru copil, or să ceri să nu fie folosite acele materiale. Cam asta este atitudinea mea”, a declarat Daniel David la Insider Politic, potrivit News.ro.

Ministrul este de părere că meditațiile pot exista, însă acestea trebuie „clar reglementate și sub aspect financiar și sub aspectul procedurii, cine cu cine poate să facă meditații”.

„Atenţie, să avem grijă ca meditaţiile să nu fie un motiv pentru a face lucrurile prost în sistemul de educaţie. Adică, cum să spun, nu prea fac treaba la şcoală că vine copilul să meargă la meditaţii. Altfel, a interzice meditaţii mi se pare, iarăşi, o abordare aşa cu heirupul. Nici să le laşi oricum, trebuie să existe, dar reglementat”, adaugă ministrul.

Părinții sunt nevoiți să plătească, în medie, aproape 10.000 de lei anual pentru meditații, after school și materiale didactice, arată un sondaj Salvați Copiii România, pe baza datelor culese la finalul anului 2024.

Astfel, comparativ cu anul 2021, costul mediu anual suportat de părinți pentru educația copiilor a crescut cu aproximativ 3.100 de lei, până la 9.818 de lei anual. Mai mult, suma pe care părinții o plătesc pentru educația gratuită a crescut cu aproape 45%, față de 2021 și s-a triplat față de cea din 2018: cei mai mulți bani se duc pe meditații, care au apărut și la ciclul primar Cele mai importante creșteri sunt cele legate de meditații, aproximativ 3.700 lei, și after school, aprox. 2.500 lei.

