Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție"

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Inquam Photos / George Călin
Problema avizului de la Ministerul Muncii Cine a greșit I se cere demisia Cum comentează ministrul Justiției votul CCR

Ieri, judecătorii Curții Constituționale au blocat reforma pensiilor speciale, după ce au admis sesizarea făcută de instanța supremă pe acest subiect. Practic, un viciu de procedură a blocat din nou această reformă a pensiilor. CCR a respins cu cinci voturi la patru această lege, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului. Motivația CCR - executivul nu ar fi așteptat timp de 30 de zile avizul pe care Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să îl dea pentru acest proiect. Radu Marinescu, ministrul justiției, invitat la Digi24, crede că după motivarea explicită a decizie de ieri „trebuie identificată cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie atins”.

„Este o chestiune de procedură. Nu este vorba de o neconstituționalitate intrinsecă. Este un aspect de natură, să zic așa, extrinsecă. Urmează să vedem decizia Curții Constituționale și motivarea explicită a acesteia și să identificăm cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie să fie atins”, spune ministrul Justiției. „În ceea ce privește acest aviz al CSM, nu a fost o chestiune de care să se ocupe Ministerul Justiției, dar din câte am înțeles de la colegii noștri, acesta a fost efectiv solicitat. Aprecierea Curții Constituționale este că nu s-a așteptat întregul interval respectiv. Respectăm decizia Curții Constituționale și vom acționa legal și constituțional pentru a îndeplini obiectivul din programul de guvernare”.

Problema avizului de la Ministerul Muncii

Ministerul Muncii, inițiatorul acestui proiect privind pensiile magistraților, a trimis către CSM inițial o solicitare de a exprima un punct de vedere și nu un aviz, așa cum cere legea, apoi două zile mai târziu, s-a cerut un aviz.

„Este cert că s-a solicitat acest aviz. Cel mai probabil, Curtea Constituțională a României a avut în vedere aspectul formal al necesității parcurgerii termenului de de 30 de zile. Este o chestiune de procedură, aspectele de fond ale legii nu au fost antamate și această chestiune de procedură poate să fie remediat, astfel încât proiectul inițiat de de Ministerul Muncii să să poată merge mai departe”, a spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiției nu a putut preciza dacă se va merge înainte cu același proiect de lege sau se vor schimba niște pași întrucât „este nevoie de o consultare colegială la nivelul Guvernului, la nivel parlamentar pentru a aprecia care este perspectiva”.

Fondul proiectului ar putea rămâne același întrucât „nu există alte discuții cu privire la fondul acestuia”. „Este evident că e doar o chestiune de de procedură, o vom o vom discuta și vom vedea, repet, care este calea de de urmat, dar până în acest moment nu au existat alte discuții care să vizeze aspectele de fond.”

Cine a greșit

Greșeala de procedură ar putea duce la pierderea unor fonduri europene, iar ministrul s-a ferit să arate cu mâna către persoane potențial responsabile. „Nu sunt eu cel care trebuie să stabilească vinovății. Eu cred că important este să ducem la capăt ceea ce ne-am propus. Soluții de neconstituționalitate pe aspecte, explice ce au mai apărut, fac parte din jurisprudența Curții Constituționale, dar încă o dată accentuez faptul că important este finalitatea și punerea în aplicare efectivă a programului de guvernare, chiar dacă mai intervin și astfel de sincope de procedură”.

I se cere demisia

În urma deciziei CCR de ieri, au fost voci care au cerut demisia ministrului.

„În primul rând, ar trebui să identific, dincolo de discursul politicianist sau interesat dintr-o parte sau dintre alta, ar trebui să identific cu rigoare juridică care este motivul pentru care ar trebui să demisioneze oricare membru al Guvernului, care este responsabilitatea. Ministerul Justiției și-a îndeplinit întru totul atribuțiile în legătură cu toate proiectele de lege. Până în momentul de față am formulat întotdeauna punctele noastre de vedere. Când am avut această însărcinare legală, am solicitat toate avizele și documentele necesare, astfel încât vă spun cu sinceritate, deși sunt întotdeauna un om care își asumă responsabilitatea, nu văd care ar fi culpa Ministerului Justiției în această ecuație”, este răspunsul ministrului.

Cum comentează ministrul Justiției votul CCR

În spațiul public au apărut informații despre cum s-a desfășurat votul din CCR, care a blocat reforma pensiilor speciale cu scorul de 5-4. Astfel, patru din cei cinci judecători care au votat pentru neconstiuționalitate ar fi cei propuși de PSD, la care se adaugă judecătoarea Cochină, propusă de președintele Iohannis.

„Așa cum un ministru PSD-ist al Justiției nu ar trebui să fie sub nicio formă acuzat, dacă nu a greșit cu nimic, la fel și persoane care sunt propuse de un partid sau altul, dacă și-au îndeplinit atribuțiile stricte de judecători ai Curții Constituționale, dacă nu au încălcat cu ceva legea sau nu au făcut ceva contrar constituției sau legii, nu ar trebui să fie blamate doar pentru faptul că și-au exercitat mandatul de judecător al Curții Constituționale”, a răspuns ministrul.

Întrebat despre oportunitatea unui referendum pe tema creșterii vîrstei de pensionare în magistratură, ministrul a spus că nu are nimic împotriva acestuia, însă atâta timp cât avem instrumente legale, iar legea a fost invalidată doar din rațiuni de procedură, ar trebui mers mai departe pe drumul pe care deja am pornit. „Nu exclud nicio soluție, acestea însă trebuie discutate politic, trebuie asumate, dar există în momentul de față soluții și căi legale”.

