Ce spune Predoiu despre propunerea unei Poliții unice: „Urez succes în discuţiile cu organizaţiile asociative ale primarilor din ţară”

Ministrul interimar de Interne, senatorul Cătălin Predoiu, declară joi că, dacă ajunge în Parlament, va vota Guvernul Siegfried Mureşan, el arătând că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline.

Predoiu se referă şi la măsura propusă în programul de guvernare, privind o singură poliţie naţională, şi îi transmite premierului desemnat că îi urează succes în discuţiile cu organizaţiile asociative ale primarilor din ţară, de orice culoare politică.

„⁠Dacă ajung în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureşan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Aşa cum era la fel de urgent nevoie şi acum patru luni. S-a ajuns şi în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezenţă a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât preşedintele partidului şi cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliţiei ar fi fost posibilă şi peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid”, a scris Predoiu pe Facebook.

Ministrul interimar de Interne arată că a luat act de ideea prim-ministrului desemnat Mureşan de a înfiinţa „o singură poliţie naţională”.

„Aceasta este situaţia şi în prezent: avem o singură poliţie cu competenţă naţională generală, Poliţia Română. Separat, există şi poliţiile locale, aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Interpretez, aşadar, declaraţia domnului prim-ministru desemnat Mureşan în sensul desfiinţării poliţiilor locale şi al integrării lor instituţionale în Poliţia Română, acesta fiind singurul sens logic pe care îl poate avea formularea. În acest caz, îi urez sincer mult succes domnului premier desemnat în discuţiile cu organizaţiile asociative ale primarilor din ţară, de orice culoare politică. Şi îi acord tot suportul necesar, dacă îl va cere. Într-adevăr, poliţiile locale sunt cu mult sub standardele Poliţiei Naţionale, deşi sunt cu mult mai bine plătite”, precizează Cătălin Predoiu.

Ministrul mai spune că a luat act şi de ideea ghişeului unic privind paşapoartele, permisele şi cărţile de identitate, măsură din programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureşan.

Despre ghișeul unic

„Există deja un HUB MAI de servicii digitale, conceput tocmai ca punct unic de acces la serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest moment, HUB-ul MAI are aproximativ 1,49 milioane de conturi şi a înregistrat 63,6 milioane de accesări. Înrolarea în HUB-ul digital MAI permite cetăţeanului, dintr-un singur cont, să acceseze o serie de servicii fără a mai merge la ghişeu: să obţină online certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală sau documente privind domiciliul şi reşedinţa, să consulte istoricul sancţiunilor rutiere, punctele de penalizare şi statutul permisului, să solicite permisul de conducere internaţional, precum şi să acceseze serviciile de programare şi verificare a stadiului cererilor pentru paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere şi înmatriculări”, explică ministrul interimar de Interne.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că doreşte înfiinţarea unei singure Poliţii Naţionale şi să existe un singur tip de poliţist pe tot teritoriul ţării.

El a mai afirmat că va fi înfiinţat un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, iar înmatricularea unui autoturism, eliberarea unui paşaport, precum şi alte lucruri vor fi realizate de la acelaşi ghişeu.

De asemenea, Siegfried Mureşan a precizat că obiectivul său îl reprezintă şi finalizarea reformei pensiilor speciale.

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Editor : Sebastian Eduard