În contextul în care, în România, accidentele din cauza gazelor naturale fac de 100 de ori mai multe victime decât în Vestul Europei, iar operatorii de distribuție își concentrează atenția pe extinderea rețelelor, și nu pe reabilitarea acestora, George Niculescu, președintele ANRE, a afirmat, la Digi24, că lucrările de mentenanță rămân o prioritate.

„Dezvoltarea unor noi rețele de distribuție nu înseamnă obligatoriu o mentenanță sau o reparare proactivă a rețelelor deja existente. Un lucru nu-l exclude pe celălalt. Niciodată operatorii de distribuție nu trebuie să gândească în această paradigmă. Lucrările de mentenanță trebuie făcute la timp, verificările, de asemenea, trebuie făcute la timp.

Vreau să vă asigur de faptul că ANRE verifică periodic modalitatea în care operatorii de distribuție efectuează aceste lucrări de mentenanță la rețelele de distribuție”, a spus George Niculescu.

Întrebat dacă ANRE a sancționat în ultima perioadă operatori de distribuție pentru neefectuarea acestor lucrări de mentenanță, șeful ANRE a afirmat: „Sigur că da. Activitatea aceasta este una recurentă în cadrul ANRE”.

Amintim că, în fiecare an, în România mor oameni din cauze care ar putea fi evitate. Scurgerile de gaze fac de 100 de ori mai multe victime în România, raportat la 50.000 km de conducte de distribuție, decât în Europa de Vest.

Asociația Energia Inteligentă estimează că, anual, sunt între 100 și 300 de incidente din cauza acumulărilor de gaze, în care își pierd viața 10-30 de persoane. De cele mai multe ori, tragediile nu se întâmplă din „ghinion”, ci dintr-un lanț de mici neglijențe: o verificare tehnică amânată, o instalație improvizată, un miros de gaz ignorat.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a afirmat că un cumul de factori contribuie la astfel de incidente, inclusiv comportamentul consumatorilor, dar și faptul că operatorii de distribuție sunt concentrați pe extinderea rețelelor, și nu neapărat către reabilitarea acestora, datorită legislației.

