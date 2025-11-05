Live TV

Exclusiv Ce spune șeful ANRE despre dezvoltarea unor noi rețele de distribuție de gaze: „Lucrările de mentenanță trebuie făcute la timp”

Data actualizării: Data publicării:
george niculescu-sef anre
George Niculescu, șeful ANRE. Foto: Facebook/Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

În contextul în care, în România, accidentele din cauza gazelor naturale fac de 100 de ori mai multe victime decât în Vestul Europei, iar operatorii de distribuție își concentrează atenția pe extinderea rețelelor, și nu pe reabilitarea acestora, George Niculescu, președintele ANRE, a afirmat, la Digi24, că lucrările de mentenanță rămân o prioritate.

„Dezvoltarea unor noi rețele de distribuție nu înseamnă obligatoriu o mentenanță sau o reparare proactivă a rețelelor deja existente. Un lucru nu-l exclude pe celălalt. Niciodată operatorii de distribuție nu trebuie să gândească în această paradigmă. Lucrările de mentenanță trebuie făcute la timp, verificările, de asemenea, trebuie făcute la timp.

Vreau să vă asigur de faptul că ANRE verifică periodic modalitatea în care operatorii de distribuție efectuează aceste lucrări de mentenanță la rețelele de distribuție”, a spus George Niculescu.

Întrebat dacă ANRE a sancționat în ultima perioadă operatori de distribuție pentru neefectuarea acestor lucrări de mentenanță, șeful ANRE a afirmat: „Sigur că da. Activitatea aceasta este una recurentă în cadrul ANRE”. 

Amintim că, în fiecare an, în România mor oameni din cauze care ar putea fi evitate. Scurgerile de gaze fac de 100 de ori mai multe victime în România, raportat la 50.000 km de conducte de distribuție, decât în Europa de Vest. 

Asociația Energia Inteligentă estimează că, anual, sunt între 100 și 300 de incidente din cauza acumulărilor de gaze, în care își pierd viața 10-30 de persoane. De cele mai multe ori, tragediile nu se întâmplă din „ghinion”, ci dintr-un lanț de mici neglijențe: o verificare tehnică amânată, o instalație improvizată, un miros de gaz ignorat.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a afirmat că un cumul de factori contribuie la astfel de incidente, inclusiv comportamentul consumatorilor, dar și faptul că operatorii de distribuție sunt concentrați pe extinderea rețelelor, și nu neapărat către reabilitarea acestora, datorită legislației.

Citește și:

Oferte de Black Friday la energie. George Niculescu: „Mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
1
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
ludovic orban digi24
2
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
piata rosie din moscova
3
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
4
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare...
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor...
Poliție Franța
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane...
emeric einei
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Ultimele știri
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”
Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme”
Subvenția APIA fost redusă de la 58 la 20 euro/ha. Ce spun fermierii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
contor-electricitate
Oferte de Black Friday la energie. George Niculescu: „Mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă”
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Numărul accidentelor legate de gaze naturale este de până la 100 de ori mai mare în România decât în Vestul UE. Care sunt motivele
Bulgaria suspendă temporar exporturile de combustibil către UE din cauza sancțiunilor impuse Lukoil de Statele Unite
contor energie electrica
Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat)
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT - CONDUCEREA ANRE - 19 APR 2023
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro: „Nu eu am stabilit-o”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Traian Băsescu, de nerecunoscut! Cum a fost surprins la 74 de ani? Fiica sa, Elena, nu s-a putut abţine, ce...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Anthony Hopkins recunoaște că și-a înșelat a doua soție: "A închis ochii la tot ce făceam. Ani mai târziu a...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”