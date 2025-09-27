Live TV

Ce spune un congresman american, după vizita în România, despre dronele care ne-au încălcat spațiul aerian. Propunerea făcută în SUA

Data actualizării: Data publicării:
Sen Michael Turner
Foto Congress Gov

Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet.

Michael Turner a condus o delegaţie republicano-democrată a Congresului în Ucraina, Polonia şi Germania, unde a primit informări şi rapoarte la faţa locului privind impactul devastator al războiului Rusiei asupra Ucrainei şi implicaţiile sale mai largi pentru NATO şi securitatea europeană, scrie Agerpres.

La întoarcerea din această călătorie, el i-a cerut preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, să includă pe agenda plenului Camerei Legea privind sancţionarea Rusiei din 2025 (H.R. 2548), pentru examinare imediată.

Necesitatea adoptării acestei legi nu poate fi supraestimată, având în vedere recentele provocări din partea Rusiei, inclusiv incursiunea unor drone în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, care reprezintă o ameninţare clară şi reală pentru NATO şi pentru stabilitatea din regiune, a subliniat Turner la 24 septembrie.

"Tocmai m-am întors din Ucraina şi vă scriu pentru a solicita în mod clar examinarea imediată în Cameră a proiectului de lege H.R. 2548, Legea privind sancţiunile împotriva Rusiei din 2025. Adoptarea acestei legi nu numai că va consolida unitatea celor două partide, dar va asigura şi forţa juridică şi claritatea strategică necesare pentru a susţine politica preşedintelui şi pentru a se asigura că Statele Unite îşi demonstrează puterea în confruntarea cu războiul ilegal al Rusiei", a declarat congresmanul Michael Turner, reprezentant al districtului 10 din statul Ohio.

H.R. 2548 este un proiect de lege complex, menit să riposteze direct la agresiunea rusă prin introducerea de sancţiuni economice şi financiare severe împotriva oficialilor ruşi, oligarhilor, instituţiilor statului şi celor care finanţează războiul ilegal al preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Legislaţia prevede, de asemenea, tarife şi sancţiuni comerciale severe, cum ar fi interzicerea importului de uraniu şi resurse energetice din Rusia, precum şi competenţa de a impune sancţiuni orice partener comercial care încearcă să slăbească sau să eludeze aceste sancţiuni. În plus, proiectul de lege conţine măsuri de declanşare automată, care asigură o reacţie rapidă la orice acţiuni ostile ulterioare ale Rusiei, inclusiv refuzul negocierilor de pace, încălcarea acordurilor sau noi invazii.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de...
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Digi Sport
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
CIA
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost...
Small Plane
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în incinta unei unități...
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
Ultimele știri
Secretul longevității unei supercentenare. Cercetătorii au aflat cum a ajuns o femeie la 117 ani, ferită de bolile bătrâneții
Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare”
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume. „Banca de energie” are înălțimea unui bloc cu 13 etaje
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drona atac
Germania, în alertă după incursiunile dronelor. Berlinul anunță măsuri de protecție: „Există o amenințare”
Sistem Tor - M2
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
președintele Iranului
Președintele Iranului declară că SUA i-au cerut tot uraniul îmbogăţit în schimbul prelungirii suspendării sancţiunilor
Alertă în Danemarca: noi drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din țară
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
SUA îi revocă viza preşedintelui columbian Gustavo Petro. Care este motivul invocat de Departamentul de Stat
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Partenera lui Ilie Bolojan a întors toate privirile! A apărut îmbrăcată aşa la un priveghi, toţi s-au uitat...
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...