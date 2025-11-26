Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare

Armata României a anunțat astăzi achiziționarea din Franța a 231 de sisteme Manpad Mistral și 934 de rachete Mistral. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE. Concepute pentru apărare antiaeriană la joasă înălțime, aceste arme sunt folosite în principal pentru protecția trupelor, a obiectivelor strategice și a vehiculelor militare împotriva elicopterelor, avioanelor care zboară la altitudine mică sau dronelor.

Rachetele Mistral reprezintă unul dintre cele mai cunoscute sisteme de rachete sol-aer de tip MANPADS (Man-Portable Air-Defense System) produse în Europa.

Originea și dezvoltarea Mistral

Sistemul Mistral a fost dezvoltat în Franța în anii ’80, de către consorțiul industrial care astăzi formează MBDA, unul dintre cei mai mari producători de rachete din lume. Prima variantă operațională, Mistral 1, a intrat în dotarea armatei franceze la finalul deceniului.

Ulterior, racheta a evoluat în variante modernizate, cu senzori îmbunătățiți și capacitate crescută de rezistență la contramăsuri, cea mai recentă versiune fiind Mistral 3, capabilă să angajeze ținte mai mici și mai rapide, inclusiv drone.

Cine folosește rachetele Mistral

Mistral este un sistem larg exportat și se află în inventarele a peste 25 de state. Printre utilizatori se numără Franța, țări membre NATO precum Spania, Ungaria, Norvegia, Grecia, state din Orientul Mijlociu și Africa.

Sistemul este folosit în diverse configurații: lansator portabil MANPADS, operat de două persoane, montat pe vehicule blindate ușoare, instalat pe nave, în configurații navale de apărare apropiată, integrat în sisteme de apărare antiaeriană cu senzori și radare dedicate

Cu ce alte sisteme pot fi comparate

Mistral se încadrează în aceeași categorie cu alte rachete portabile sol-aer moderne. Printre principalele sisteme comparabile se află:

FIM-92 Stinger (SUA). Este cel mai cunoscut MANPADS occidental. Și este utilizat pe scară largă de armatele NATO. Aceste rachete sunt extrem de eficient împotriva elicopterelor și avioanelor la altitudine joasă.

9K38 Igla (Rusia). Este unul dintre cele mai răspândite sisteme MANPADS la nivel mondial. Este prezent în dotarea multor armate din Asia, Africa și Europa de Est. În mai multe conflicte a fost folosit de actori statali și non-statali.

RBS-70 (Suedia). Spre deosebire de Mistral, Stinger sau Igla, RBS-70 folosește ghidaj laser, nu infraroșu. Este operat de pe trepied, nu pe umăr.

Ce diferențiază Mistral de alte MANPADS

• Calitate optică și senzori avansați, în special la versiunile recente.

• Rezistență ridicată la capcane termice, datorită sistemului performant de ghidare infraroșu.

• Rată de succes ridicată raportată de utilizatori în teste și operațiuni reale.

• Flexibilitate – poate fi instalat pe platforme terestre și navale.

