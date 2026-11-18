Cutremurele se numără printre cele mai înspăimântătoare dezastre naturale, iar pregătirea poate face diferența în situații de criză. Autoritățile recomandă câteva măsuri esențiale pentru reducerea riscurilor după un seism: de la evitarea lifturilor și verificarea eventualelor scurgeri de gaze până la pregătirea unui rucsac de urgență care să asigure supraviețuirea timp de cel puțin trei zile.

Autoritățile recomandă ca, după un cutremur, să rămânem în locuință dacă nu există indicii privind un pericol iminent de prăbușire a clădirii. Scările și elementele fațadelor pot fi grav avariate și se pot desprinde, motiv pentru care deplasarea prin aceste zone poate fi periculoasă.

Nu trebuie să folosim liftul și nici să aprindem lumânări, chibrituri sau brichete, deoarece eventualele scurgeri de gaze pot provoca explozii. Dacă simțim miros de gaz, trebuie să deschidem ferestrele, dacă putem face acest lucru în siguranță, și să închidem robinetul de alimentare. Este recomandat să avem rezerve de apă și să așteptăm eventualele replici într-un loc cât mai sigur, cu rucsacul de urgență pregătit și amplasat lângă ieșirea din locuință.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență

Rucsacul de urgență trebuie să conțină provizii suficiente pentru cel puțin trei zile. Printre cele mai importante sunt rezervele de apă: aproximativ patru litri pentru fiecare persoană, pentru fiecare zi. Apa trebuie înlocuită la intervale de șase luni.

De asemenea, trebuie să avem alimente neperisabile, precum conserve, biscuiți și batoane energizante, care pot fi consumate fără o pregătire complicată.

Este recomandat să includem o trusă de prim ajutor, medicamentele administrate în mod curent, analgezice și articole de igienă. Nu trebuie să lipsească nici hainele de schimb adaptate sezonului, o pelerină de ploaie și o pătură termică.

Rucsacul ar trebui să mai conțină documente de identitate, bani în bancnote de valoare mică, chei de rezervă și o listă cu numere de telefon importante. Un radio cu baterii, o lanternă, o baterie externă pentru telefon, un fluier, măști de protecție împotriva prafului și o unealtă multifuncțională sunt, de asemenea, utile în cazul unei situații de urgență.

Cum trebuie să procedezi dacă părăsești locuința

Dacă este necesară evacuarea clădirii, trebuie să ne protejăm capul și să ne deplasăm către un spațiu deschis, departe de clădiri, stâlpi de electricitate, copaci sau alte obiecte care s-ar putea prăbuși.

Autoritățile recomandă să îi ajutăm pe cei vulnerabili, precum persoanele bolnave, vârstnicii și copiii, dar și să avem grijă de animalele de companie.

O altă regulă importantă este evitarea folosirii mașinii personale, pentru a nu bloca drumurile de care au nevoie echipajele de intervenție. Apelurile la 112 trebuie făcute numai în situații de urgență care necesită intervenția serviciilor specializate.

Nu în ultimul rând, este esențial să urmărim informările oficiale și să respectăm instrucțiunile autorităților, pentru a evita expunerea la alte pericole după producerea seismului.

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Editor : C.A.