Directorul ANM, Elena Mateescu, a dat informații la Digi24 despre starea vremii în următoarele zile, explicând la ce ar trebui să ne așteptăm după acest Crăciun cu vânt și ceva ninsoare.

„În această seară, la ora 20:00 expiră avertizarea meteorologică de cod galben pentru jumătatea sudică a țării. Va urma o noapte geroasă, așa cum este menționat și în atenționare, pentru că în Moldova și mai ales și în Transilvania, temperaturile minime vor scădea până la valori de -12 posibil spre -14°. Și în Moldova, chiar și în Capitală va urma o noapte geroasă, spre -7, -8° posibil valori mai coborâte în zona preorășenească”, a spus directorul ANM.

De asemenea, meteorologul a spus că rămâne în vigoare informarea meteorologică până vineri dimineață, la ora 10:00 pentru că vorbim în continuare de probabilitatea ca în zona de munte, cu precădere, să se mai consemneze precipitații sub formă de ninsoare, dar nu se exclud în Moldova, Muntenia, Dobrogea, să se mai înregistreze precipitații mixte”.

„La acestea se adaugă condiții de polei, intensificări de vânt, mai ales sunt Carpații Meridionali și de Curbură. Vor fi destul de susținute viteze la rafală de 80-100km/h, iar în Moldova 50-70km/h, pe fondul temperaturilor mai coborâte, se va putea amplifica senzația de rece. Și chiar dacă mâine temperaturile vor mai crește ușor, ele rămân în continuare apropiate de normalul datei din calendar maxime între -2 până la 5° și valori mai coborâte la nivelul minimelor, tot în depresiuni și în zonele centrale”

Vremea în București

În Capitală vorbim de temperaturi maxime în jurul a 2-a, 3° și minime în continuare, destul de coborâte, spre -5°C.

Cum ar putea să fie vremea de Revelion?

„O să mai ningă”, spune directorul ANM. „Este posibil, mai ales în zona montană și în noaptea dintre an, temperaturile să fie destul de coborâte, tot în zonele centrale și nordice, sub pragul de ger sub -10° dar în întreaga țară, temperaturi chiar ușor sub normele date din calendar”.

Estimările actualizate indică probabilitatea ca pentru săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie temperaturile, în medie, să fie mai coborâte decât în mod obișnuit.

Editor : Sebastian Eduard