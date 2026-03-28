Ce vaccin se administrează la vârsta de 14 ani: La ce boli sunt expuși adolescenții în lipsa imunizării

Vaccinarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor infecțioase, iar importanța acesteia nu se limitează la primii ani de viață. Pe măsură ce copiii cresc, protecția obținută în urma imunizărilor inițiale poate scădea, ceea ce face ca perioada adolescenței să fie esențială pentru administrarea dozelor de rapel. La 14 ani este recomandat vaccinul DTPa, care oferă protecție împotriva unor afecțiuni grave precum difteria, tetanosul și pertussis. Medicul de familie Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro ce boli sunt prevenite prin acest rapel, dar și riscurile asociate neadministrării lui.

În România, adolescenții beneficiază gratuit de rapelul DTPa la 14 ani, acesta fiind administrat prin intermediul medicului de familie, în conformitate cu Schema Națională de Vaccinare.

Ce vaccin se face la vârsta de 14 ani

„Conform Schemei Naționale de Vaccinare, la vârsta de 14 ani este recomandată administrarea rapelului DTPa. Rolul acestuia este de a consolida imunitatea dobândită anterior și de a menține protecția împotriva unor boli severe, precum difteria, tetanosul și tusea convulsivă (pertussis).

Litera „a” din denumire provine de la termenul „acelular”, ceea ce înseamnă că vaccinul conține doar componente purificate ale bacteriei responsabile de pertussis. Această formulă modernă este concepută pentru a diminua riscul reacțiilor adverse și pentru a asigura o toleranță mai bună față de variantele utilizate în trecut.

Rapelul DTPa nu are caracter obligatoriu, însă este inclus în recomandările oficiale din Schema Națională de Vaccinare. Administrarea se realizează cu acordul părinților și al adolescentului, iar scopul acestor recomandări este prevenirea apariției focarelor și menținerea unui nivel ridicat de protecție în populație”, a explicat Andrei Panaite.

Citește și: Vaccinuri gratuite pentru copii în România. Calendarul complet al imunizărilor decontate de stat în 2026

De ce este important vaccinul

„Vaccinarea inițială pregătește sistemul imunitar să recunoască agenții patogeni și să producă anticorpi, constituind astfel o primă barieră de protecție. În timp, însă, nivelul acestor anticorpi poate scădea, iar eficiența protecției se reduce.

Administrarea rapelului DTPa are rolul de a reactiva memoria imunologică, stimulând celulele implicate în răspunsul imun și crescând nivelul de anticorpi. Astfel, adolescentul beneficiază de o protecție mai puternică și de durată împotriva unor boli care pot provoca complicații severe sau pot pune viața în pericol”, a adăugat medicul de familie.

Ce boli previne rapelul DTPa la 14 ani

DTPa este un vaccin trivalent, ceea ce înseamnă că oferă protecție simultană împotriva a trei boli infecțioase:

„Difteria este o boală contagioasă, transmisă prin tuse sau strănut, care poate apărea sub formă respiratorie sau cutanată. Forma respiratorie, cea mai frecventă, afectează gâtul și căile aeriene superioare, provocând dureri în gât, răgușeală, febră și inflamarea ganglionilor, în timp ce forma cutanată apare la nivelul pielii, prin răni infectate. Netratată, boala poate afecta inima și sistemul nervos, ceea ce subliniază importanța imunizării.

Tetanosul, deși nu se transmite de la o persoană la alta, este o afecțiune gravă care apare în urma contaminării unor răni sau tăieturi. Aceasta afectează sistemul nervos și determină rigiditate musculară, spasme dureroase, febră și transpirații. În lipsa tratamentului, evoluția poate fi severă, ceea ce face prevenția esențială.

Tusea convulsivă (pertussis) este o infecție extrem de contagioasă, care la început poate fi confundată cu o răceală. Ulterior, simptomele se agravează rapid, tusea devenind persistentă și intensă, uneori timp de săptămâni, afectând semnificativ starea generală a organismului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro.

Efectele adverse ale rapelului DTPa

Ca orice vaccin, rapelul DTPa poate determina reacții adverse, însă acestea sunt, în general, ușoare, temporare și bine tolerate.

„Cele mai frecvente reacții includ durere, roșeață sau o ușoară inflamație la locul injectării, simptome care dispar, de regulă, în câteva zile. În cazuri mai rare, pot apărea reacții moderate sau sistemice, precum febră, frisoane ori dureri de cap, care necesită monitorizare, dar nu reprezintă, în general, un risc major pentru sănătate.

Pentru reducerea riscurilor și asigurarea unei vaccinări în condiții de siguranță, este important ca istoricul imunizărilor să fie cunoscut, iar eventualele alergii la componentele vaccinului să fie verificate înainte de administrare. Cu o informare corectă și o supraveghere medicală atentă, reacțiile adverse rămân rare și ușor de gestionat, în timp ce beneficiile vaccinării sunt esențiale pentru sănătatea individuală și colectivă”, a mai explicat specialistul

Riscurile neefectuării rapelului DTPa: Ce se întâmplă dacă adolescentul nu se vaccinează

„În absența rapelului DTPa, adolescentul rămâne expus la infecțiile cauzate de agenții patogeni responsabili de difterie, tetanos și tuse convulsivă. La primul contact, aceste boli pot avea forme severe, cu complicații la nivelul sistemului nervos, inimii sau aparatului respirator.

Deși imunitatea dobândită în urma îmbolnăvirii poate fi uneori mai puternică decât cea oferită de vaccin, aceasta presupune riscuri semnificative. Vaccinarea rămâne cea mai sigură și predictibilă metodă de protecție, prevenind apariția unor afecțiuni grave și contribuind la protejarea comunității.”, conchide sursa Digi24.ro

Unde se poate administra rapelul DTPa la 14 ani

Vaccinul DTPa poate fi administrat în cabinetele medicilor de familie, în centrele Direcțiilor de Sănătate Publică sau în unele clinici pediatrice autorizate. Înainte de administrare, este recomandat ca părinții sau adolescenții să verifice disponibilitatea dozelor și să își facă o programare, pentru a evita timpii de așteptare și pentru a beneficia de supraveghere medicală adecvată. De asemenea, prezentarea istoricului vaccinărilor anterioare este utilă, astfel încât medicul să poată stabili necesitatea rapelului și să ofere recomandări adaptate stării de sănătate a adolescentului.

Editor : M.C.