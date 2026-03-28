Live TV

Ce vaccin se administrează la vârsta de 14 ani: La ce boli sunt expuși adolescenții în lipsa imunizării

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce vaccin se administrează la vârsta de 14 ani. Foto Getty Images
Din articol
Ce vaccin se face la vârsta de 14 ani Ce boli previne rapelul DTPa la 14 ani Efectele adverse ale rapelului DTPa Riscurile neefectuării rapelului DTPa: Ce se întâmplă dacă adolescentul nu se vaccinează Unde se poate administra rapelul DTPa la 14 ani

Vaccinarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor infecțioase, iar importanța acesteia nu se limitează la primii ani de viață. Pe măsură ce copiii cresc, protecția obținută în urma imunizărilor inițiale poate scădea, ceea ce face ca perioada adolescenței să fie esențială pentru administrarea dozelor de rapel. La 14 ani este recomandat vaccinul DTPa, care oferă protecție împotriva unor afecțiuni grave precum difteria, tetanosul și pertussis. Medicul de familie Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro ce boli sunt prevenite prin acest rapel, dar și riscurile asociate neadministrării lui.

În România, adolescenții beneficiază gratuit de rapelul DTPa la 14 ani, acesta fiind administrat prin intermediul medicului de familie, în conformitate cu Schema Națională de Vaccinare.

Ce vaccin se face la vârsta de 14 ani

„Conform Schemei Naționale de Vaccinare, la vârsta de 14 ani este recomandată administrarea rapelului DTPa. Rolul acestuia este de a consolida imunitatea dobândită anterior și de a menține protecția împotriva unor boli severe, precum difteria, tetanosul și tusea convulsivă (pertussis).

Litera „a” din denumire provine de la termenul „acelular”, ceea ce înseamnă că vaccinul conține doar componente purificate ale bacteriei responsabile de pertussis. Această formulă modernă este concepută pentru a diminua riscul reacțiilor adverse și pentru a asigura o toleranță mai bună față de variantele utilizate în trecut.

Rapelul DTPa nu are caracter obligatoriu, însă este inclus în recomandările oficiale din Schema Națională de Vaccinare. Administrarea se realizează cu acordul părinților și al adolescentului, iar scopul acestor recomandări este prevenirea apariției focarelor și menținerea unui nivel ridicat de protecție în populație”, a explicat Andrei Panaite.

De ce este important vaccinul

„Vaccinarea inițială pregătește sistemul imunitar să recunoască agenții patogeni și să producă anticorpi, constituind astfel o primă barieră de protecție. În timp, însă, nivelul acestor anticorpi poate scădea, iar eficiența protecției se reduce.

Administrarea rapelului DTPa are rolul de a reactiva memoria imunologică, stimulând celulele implicate în răspunsul imun și crescând nivelul de anticorpi. Astfel, adolescentul beneficiază de o protecție mai puternică și de durată împotriva unor boli care pot provoca complicații severe sau pot pune viața în pericol”, a adăugat medicul de familie.

Ce boli previne rapelul DTPa la 14 ani

DTPa este un vaccin trivalent, ceea ce înseamnă că oferă protecție simultană împotriva a trei boli infecțioase:

Difteria este o boală contagioasă, transmisă prin tuse sau strănut, care poate apărea sub formă respiratorie sau cutanată. Forma respiratorie, cea mai frecventă, afectează gâtul și căile aeriene superioare, provocând dureri în gât, răgușeală, febră și inflamarea ganglionilor, în timp ce forma cutanată apare la nivelul pielii, prin răni infectate. Netratată, boala poate afecta inima și sistemul nervos, ceea ce subliniază importanța imunizării.

Tetanosul, deși nu se transmite de la o persoană la alta, este o afecțiune gravă care apare în urma contaminării unor răni sau tăieturi. Aceasta afectează sistemul nervos și determină rigiditate musculară, spasme dureroase, febră și transpirații. În lipsa tratamentului, evoluția poate fi severă, ceea ce face prevenția esențială.

Tusea convulsivă (pertussis) este o infecție extrem de contagioasă, care la început poate fi confundată cu o răceală. Ulterior, simptomele se agravează rapid, tusea devenind persistentă și intensă, uneori timp de săptămâni, afectând semnificativ starea generală a organismului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro.

Efectele adverse ale rapelului DTPa

Ca orice vaccin, rapelul DTPa poate determina reacții adverse, însă acestea sunt, în general, ușoare, temporare și bine tolerate.

„Cele mai frecvente reacții includ durere, roșeață sau o ușoară inflamație la locul injectării, simptome care dispar, de regulă, în câteva zile. În cazuri mai rare, pot apărea reacții moderate sau sistemice, precum febră, frisoane ori dureri de cap, care necesită monitorizare, dar nu reprezintă, în general, un risc major pentru sănătate.

Pentru reducerea riscurilor și asigurarea unei vaccinări în condiții de siguranță, este important ca istoricul imunizărilor să fie cunoscut, iar eventualele alergii la componentele vaccinului să fie verificate înainte de administrare. Cu o informare corectă și o supraveghere medicală atentă, reacțiile adverse rămân rare și ușor de gestionat, în timp ce beneficiile vaccinării sunt esențiale pentru sănătatea individuală și colectivă”, a mai explicat specialistul

Riscurile neefectuării rapelului DTPa: Ce se întâmplă dacă adolescentul nu se vaccinează

„În absența rapelului DTPa, adolescentul rămâne expus la infecțiile cauzate de agenții patogeni responsabili de difterie, tetanos și tuse convulsivă. La primul contact, aceste boli pot avea forme severe, cu complicații la nivelul sistemului nervos, inimii sau aparatului respirator.

Deși imunitatea dobândită în urma îmbolnăvirii poate fi uneori mai puternică decât cea oferită de vaccin, aceasta presupune riscuri semnificative. Vaccinarea rămâne cea mai sigură și predictibilă metodă de protecție, prevenind apariția unor afecțiuni grave și contribuind la protejarea comunității.”, conchide sursa Digi24.ro

Unde se poate administra rapelul DTPa la 14 ani

Vaccinul DTPa poate fi administrat în cabinetele medicilor de familie, în centrele Direcțiilor de Sănătate Publică sau în unele clinici pediatrice autorizate. Înainte de administrare, este recomandat ca părinții sau adolescenții să verifice disponibilitatea dozelor și să își facă o programare, pentru a evita timpii de așteptare și pentru a beneficia de supraveghere medicală adecvată. De asemenea, prezentarea istoricului vaccinărilor anterioare este utilă, astfel încât medicul să poată stabili necesitatea rapelului și să ofere recomandări adaptate stării de sănătate a adolescentului.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
mirabela gradinaru
4
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digi Sport
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații
vaccinare vaccin antigripal
Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România
epidemie de rujeolă
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante
pacient se vaccineaza impotriva gripei
Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Numărul cazurilor de tuse convulsivă a crescut de 62 de ori într-un singur an
adrian marinescu in laboratorul de secventiere genetica de la Institutul Matei Bals
Dr Adrian Marinescu, despre sezonul gripal: „Timpii de așteptare la cameră de gardă sunt de ordinul orelor. Paturile sunt ocupate 100%”
Recomandările redacţiei
GIURGIU - VAMA - COADA CAMIOANE - 16 IUN 2022
Cum fac rost de pistoale interlopii români. Detalii dintr-o anchetă...
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Militari americani, răniți în...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
Raed Arafat
Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii...
Ultimele știri
Incendiu puternic în Turda: 20 de locuințe au fost mistuite de flăcări, iar doi răniți au ajuns la spital
Rezultate simulare BAC 2026: Când se afișează notele și unde le pot vedea elevii
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ce știe puțină lume despre Mirel Rădoi? Locul special din România unde merge foarte des, e preferat de mulți...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Tichetele de creșă cresc din aprilie. Câți bani vor primi părinții
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tiger Woods s-a răsturnat cu mașina, s-a târât pe uşa pasagerului, dar polițiștii au venit rapid și l-au...
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”