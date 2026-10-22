Cei mai fideli dintre susținătorii lui Călin Georgescu continuă să meargă în fața Arestului Central pentru a mai striga din când în când „Călin nevinovat”, ce-i drept, mult mai anemic decât în primele zile. Din sloganul fostului candidat: „Hrană, apă, energie” așa-numiții suveraniști pare că se axează mai mult pe prima parte. Într-o fimare ajunsă virală pe rețelele sociale este surpinsă o veritabilă dezbatere privind drepturile asupra sarmalelor care par a fi puse sub un lacăt cu cifru într-un cort.

De la momentul în care Călin Georgescu a ajuns după gratii pentru 30 de zile pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, cei din spatele său au încercat să creeze senzația de emulație națională în jurul susținerii „nevinovăției” fostului candidat.

În timp ce Cristela Georgescu sau George Simion au oferit interviuri influencerilor din Statele Unite pentru a vorbi despre „nedreptatea” care i se face fostului candidat, fără a merge în stradă, câțiva dintre așa-numiții suveraniști au mers în fața Arestului Central pentru a se face auziți.

În primele zile, numărul acestora a depășit uneori câteva sute sau chiar mii, dacă e să-i credem pe cei care se revoltau pe liveuri pe tiktok și alte rețele.

Numărul oamenilor prezenți a scăzut direct proporțional cu numărul zilelor în care Georgescu se află în spatele gratiilor.

Oamenii din zonă, exasperați de țipetele în ceas de seară, chiar au făcut mai multe sesizări la poliție pentru a-i potoli pe susținătorii înflăcărați.

Caloriile consumate pentru a striga nemulțumirea trebuie înlocuite, așa că în fața Arestului Central s-a constituit un adevărat punct de lucru care gestionează cele necesare pentru susținerea inculpatului.

După cum bine se știe, revolta trece și ea prin stomac. Oamenii ajunși acolo au nevoie să mănânce, doar că egalitatea promovată de Georgescu se aplică mai puțin când este vorba despre drepturile asupra sarmalelor, aparent.

Într-o filmare ajunsă virală pe rețelele sociale este surprinsă o ceartă între presoanele care se află în fața Arestului Central.

Unul dintre domnii prezenți o apostrofează pe o doamnă că a pus „sarmalele sub un lacăt cu cifru” în unul dintre corturile amenajate pentru susținerea lui Georgescu, după cum se poate vedea în imaginile de mai jos.

„Ai făcut filmări cu mâncare”, strigă un susționător revoltat. Un altul adăugă la fel de mâhnit de situație: „Uitați, a pus lacăt la mâncare, a băgat cifru, na”

Același om adaugă: „Uitați-vă, a pus lacăt la mânacare, s-au săturat oamenii”. În spatele camerei se mai aude, totuși, o voce anemică ce-și aduce aminte pentru ce este acolo și strigă: „Călin nevinovat”.

Digi24.ro nu a reușit să identifice sursa primară a filmării care a devenit virală pe rețelele sociale.

Editor : Alexandru Rotaru