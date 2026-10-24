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Ceață densă pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7. Recomandările Infotrafic pe fondul avertizărilor de cod galben

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ceata trafic rutier
Inquam Photos / Octav Ganea
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Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se circulă în condiţii de ceaţă densă în mai multe judeţe, dar şi pe sectoare întregi din A1, A2, A3 şi A7. Meteorologii anunţă că ceaţa va persista până după ora 8:00 sau 09:00 în unele zone.

„Vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Argeş, Braşov, Călăraşi, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu şi Teleorman”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

De asemenea, în condiţii de ceaţă se circulă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti (tronsoane kilometrice 11 - 36 şi 45 - 75), A2 Bucureşti - Constanţa (tronson kilometric 10 - 64), A3 Bucureşti - Ploieşti (tronson kilometric 7 - 63) şi A7 Ploieşti - Bacău (tronson kilometric 21 - 144).

„Recomandăm conducătorilor auto să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea maşinilor, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante! Nu opriţi pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi, în mod nejustificat!”, transmit poliţiştii.

Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de ceaţă, a căror valabilitate este până la ora 8:00 sau 9:00.

Editor : Ș.R.

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