Live TV

Video Ceferiști acuzați că luau șpagă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de dosare. Ce voiau ei să afle de la Inteligența Artificială

Data publicării:
CONTROLORI CFR

Zeci de suspecți de fraudă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de acuzații. Este vorba despre angajați ai CFR, acuzați că blocau locuri în vagoane, iar mai apoi le vindeau pe sub mână, chiar în tren. Anchetatorii au descoperit că cei vizați de anchetă întrebau inteligența artificială. „Ce ar trebui să declare în fața procurorilor?”, informează Digi24.

Procurorii din București spun că angajații CFR au folosit CNP-urile unor elevi care aveau gratuitate în cazul vagoanelor de dormit. Practic, în sistemul Căilor Ferate Române, acele locuri apăreau vândute, blocate, însă, în realitate, angajații CFR le vindeau în tren pe ascuns și opreau banii.

În momentul în care ofițerii au primit o plângere, ei au deschis această anchetă, au început să facă mai multe verificări și automat să îi audieze pe unii dintre suspecți.
Evident că și ceilalți vizați de anchetă au aflat că a fost deschis un dosar penal, iar acela a fost momentul în care au căutat soluții, au căutat să scape de acuzații.

Anchetatorii au descoperit că această încercare a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. În momentul în care organele de anchetă au verificat telefoanele suspecților, au ajuns la concluzia că oamenii vizați întrebau Chat Gpt cum ar putea să scape de acuzații, ce ar trebui să declare în cazul în care sunt chemați la audieri, dar și ce se poate întâmpla pe parcursul anchetei, în cazul în care le este găsită vreo vinovăție.

În momentul de față, ei sunt trimiși în judecată. Dosarul penal a ajuns pe masa judecătorilor, iar magistrații vor judeca această cauză. Este posibil ca o primă decizie să fie dată în aproximativ doi ani.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Ion Iliescu și anturajul lui au confiscat revoluția și au executat eficient o lovitură militară, spune procurorul Dosarului Revoluției
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar. Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac
BUCURESTI - PG - CALIN GEORGESCU - 27 MAI 2025
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii au apărut șobolanii politicii românești”
Călin Georgescu
Avocaţii lui Călin Georgescu cer instanței retrimiterea la Parchet a dosarului de propagandă legionară
Pintea_Paul-Ciprian senator
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis. Condamnare la închisoare pentru o faptă similară
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru...
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, audiat de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 al...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
Ultimele știri
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie”
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an”
Miruță pune tunurile pe Steaua: bugetul clubului sportiv va fi redus drastic. Verificări sunt anunțate și la Spitalul Militar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacție despre un transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Update
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...