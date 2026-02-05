Zeci de suspecți de fraudă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de acuzații. Este vorba despre angajați ai CFR, acuzați că blocau locuri în vagoane, iar mai apoi le vindeau pe sub mână, chiar în tren. Anchetatorii au descoperit că cei vizați de anchetă întrebau inteligența artificială. „Ce ar trebui să declare în fața procurorilor?”, informează Digi24.

Procurorii din București spun că angajații CFR au folosit CNP-urile unor elevi care aveau gratuitate în cazul vagoanelor de dormit. Practic, în sistemul Căilor Ferate Române, acele locuri apăreau vândute, blocate, însă, în realitate, angajații CFR le vindeau în tren pe ascuns și opreau banii.

În momentul în care ofițerii au primit o plângere, ei au deschis această anchetă, au început să facă mai multe verificări și automat să îi audieze pe unii dintre suspecți.

Evident că și ceilalți vizați de anchetă au aflat că a fost deschis un dosar penal, iar acela a fost momentul în care au căutat soluții, au căutat să scape de acuzații.

Anchetatorii au descoperit că această încercare a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. În momentul în care organele de anchetă au verificat telefoanele suspecților, au ajuns la concluzia că oamenii vizați întrebau Chat Gpt cum ar putea să scape de acuzații, ce ar trebui să declare în cazul în care sunt chemați la audieri, dar și ce se poate întâmpla pe parcursul anchetei, în cazul în care le este găsită vreo vinovăție.

În momentul de față, ei sunt trimiși în judecată. Dosarul penal a ajuns pe masa judecătorilor, iar magistrații vor judeca această cauză. Este posibil ca o primă decizie să fie dată în aproximativ doi ani.

