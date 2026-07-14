Cei doi alpiniști români care au murit în Alpii italieni erau într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor

Au apărut noi informații despre cei doi alpiniști români care au murit în Alpii italieni. Cei doi erau într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Una dintre victime este din Dolj, iar cealaltă din Hunedoara. Cei doi alpiniști erau prieteni și nu era pentru prima dată când urcau pe munte împreună.

Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime. Pentru căutarea lor au fost folosite inclusiv elicopterele.

Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit, iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane.

După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate.

Cei doi alpiniști erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.

Editor : M.B.