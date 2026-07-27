Cei doi fraţi care au murit înecaţi în râul Moldova încercau să îşi salveze sora de 6 ani

Cei doi fraţi care au murit, duminică, înecaţi în râul Moldova, încercau să îşi salveze sora în vârstă de şase ani, au precizat surse din cadrul anchetei, care investighează tragedia.

„Fetiţa a fost luată de curent, iar un bărbat în vârstă de 38 de ani, concubinul mamei, a sărit în apă după ea. Curentul i-ar fi luat pe amândoi, iar bărbatul a cerut ajutor băiatului în vârstă de 15 ani. Acesta le-a dat mâna, fiind luat şi el de curent. La fel, băiatul în vârstă de 12 ani a încercat să intervină, fiind luaţi toţi de curent”, spun sursele citate.

Bărbatul şi fetiţa au reuşit să iasă la mal, dar, din nefericire, cei doi fraţi au murit înecaţi.

La faţa locului au intervenit pompierii scafandri, medici de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi SMURD.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă.

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Editor : Sebastian Eduard