Ce s-a întâmplat cu câinele care a salvat un biciclist rănit pe munte. Patrupedul i-a stat alături până la sosirea ambulanței

Dintr-un scenariu de film pare desprinsă povestea de la poalele muntelui Semenic, care îi are ca protagoniști pe un biciclist și un câine maidanez. Patrupedul l-a salvat de la o posibilă tragedie pe bărbatul care, în urma unui accident cu bicicleta, a rămas nemișcat pe șosea: i-a ținut de cald până la sosirea echipajelor de urgență. Povestea are un final fericit. Biciclistul se află acum sub îngrijirea medicilor, iar câinele și-a găsit o familie...

Îngerul păzitor al lui Marin Ion, un reșițean de 40 de ani, a luat întruchiparea unui câine maidanez. El a fost salvat de căldura corpului patrupedului, care nu s-a dezlipit de el, după ce a rămas nemișcat pe șosea, după un accident de bicicletă.

"La Văliug, făcând un popas, am întâlnit un câine. Ne-am împrietenit, am mâncat și eu și el napolitane, ce aveam la mine, și a mers după mine. Și tot cuțu cuțu, haide haide și am ajuns sus pe Semenic. Acolo am făcut poze, ne-am jucat, ne-a prins noaptea sus pe Semenic. Am început să coborâm în jos spre Reșița. Am prins o groapă, n-am văzut-o și m-a aruncat în cap și am rămas acolo. Și atunci el a rămas acolo lângă mine", povestește Marin Ion, biciclistul rănit.

Pătrățel, cum l-a botez biciclistul pe câine, a rămas lângă el aproape 20 de minute, până când au ajuns primii salvatori. Patrupedul a alergat apoi şi mai multe sute de metri în urma ambulanței în care era transportat biciclistul.

"Câinele tot lângă mine, de-abia l-a îndepărtat jandarmul să pună pătura pe mine, a venit și ambulanța după vreo 15 minute după ce au ajuns jandarmii. Tot așa, m-au urcat cu greu pe targă și m-au pus în salvare, câinele după mine să ajungă acolo", a spus Marin Ion, biciclistul rănit.

Acum, reșițeanul este internat la Spitalul Județean din Timișoara cu clavicula ruptă și șoldul dizlocat, dar în afara oricărui pericol. Pătrățel a fost ulterior găsit din nou de jandarmi, în aceeași zonă unde se produsese accidentul de bicicletă, și a fost adoptat de vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Ionuț Popovici.

"Am sunat la jandarmerie, care aseară în jurul orei 18, m-au sunat și mi-au spus că au identificat câinele aproximativ în aceeași zonă, pur și simplu m-am suit în mașină, m-am dus în zonă, l-am luat și l-am dus la mine în curte. Acolo unde mai am încă 4 căței", a spus Ionuț Popovici, vicepreședinte CJ Caraș-Severin.

Pătrățel a fost rebotezat şi se numește acum Max. Marin Ion e hotărât să îl revadă şi să mai facă o plimbare cu patrupedul care i-a salvat viața, după ce va fi externat din spital.

reporter: Alexandra Marian/ operator: Dan Șoșdean

