Video Cel mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 14,50 de lei, jucat online

Loteria Română a anunțat, duminică seară, că s-a câştigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, în valoare de peste 12,93 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro şi a costat doar 14,50 de lei.

La tragerea Joker de astăzi, 19.04.2026, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro) , cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei”, anunţă, duminică seară, Loteria Română.

Compania a precizat este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câştigat în data de 15.09.2024 şi a fost în valoare de 11.845.622,10 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu dată tragerii pentru a-şi revendică câştigul.

